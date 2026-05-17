Qué canales transmiten América Femenil vs. Rayadas por la final del Clausura 2026

En el Ciudad de los Deportes se juegan la segunda final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Desde las 12:00 hs de la CDMX, América Femenil recibe a Rayadas en el Estadio Ciudad de los Deportes por la final de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Las azulcremas buscarán aprovechar la localía para remontar la serie y quedarse con el campeonato frente a su gente.

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El encuentro de ida terminó 1-0 a favor de Rayadas, resultado que deja mejor posicionadas a las regiomontanas pensando en la definición del título. El conjunto visitante sabe que con una victoria o incluso un empate logrará coronarse campeón del fútbol mexicano femenino.

Por el lado de América, el equipo está obligado a ganar para dar vuelta la historia y levantar un nuevo trofeo. Las locales serán campeonas si consiguen imponerse por 1-0, por lo que se espera un duelo muy intenso desde el arranque en la Ciudad de México.

A continuación te dejamos todos los detalles de transmisión para seguir la gran final de la Liga MX Femenil desde cualquier lugar.

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Dónde ver EN VIVO América Femenil vs. Rayadas

La final de vuelta entre América Femenil y Rayadas se podrá ver por televisión abierta a través de Canal Nueve. Además, el encuentro también será transmitido vía streaming mediante ViX Plus.

Por cable, otra de las opciones disponibles será TUDN, que llevará toda la cobertura del partido decisivo del Clausura 2026. Esta opción es de televisión paga.

Además, quienes quieran seguir el encuentro gratis y online podrán hacerlo mediante el canal de Layvtime, que transmitirá la final en vivo por YouTube, Facebook, Twitch y TikTok, permitiendo ver el partido desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

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