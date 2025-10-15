El próximo sábado 18 de octubre comienza el camino para la Selección Mexicana Femenil en el Mundial Sub 17 en Marruecos. Ese día será el debut de las nacionales en la fase de grupos de la competencia donde tendrán que medirse a las actuales campeonas del torneo, Corea del Norte, por lo que arrancarán con un partido complicado.

¿Dónde ver a México en el Mundial Sub 17 femenil?

La buena noticia para ello es que ya se confirmó que esta competencia en donde las mexicanas buscan poner el nombre de nuestro país en alto sí será transmitida, por lo menos con los duelos del conjunto nacional. Y es que a través de la plataforma de streaming de TUDN, ViX Premium, se pueden ver programados los duelos de esta fase de grupos.

¿Cuándo juega México Sub 17 femenil?

El primer enfrentamiento se dará el próximo sábado 18 de octubre a las 13:00 horas del dentro de México. Hay que destacar que la competencia se inaugura el viernes 17 a esa misma hora con el duelo entre las anfitrionas de Marruecos frente a Brasil, pero hasta el momento no es uno de los duelos que sería televisado.

El segundo partido del Tricolor será el martes 21 de octubre a las 13:00 horas del centro donde se medirán ante Países Bajos. Finalmente, su tercer juego de la fase de grupos será el viernes 24 de octubre a la misma hora, pero en esta ocasión su rival será Camerún. En caso de clasificar a los Octavos de Final las transmisiones se irían abriendo en la misma plataforma.

Hasta el momento el cuadro de la Sub 17 ya consiguió un empate de 1-1 ante España y una victoria ante Corea del Sur de 2-0 en sus juegos amistosos de preparación. Ahora han llegado a Rabat para comenzar esta etapa en el Mundial y queda esperar que sea TUDN quien confirme si estos duelos también irán por televisión abierto, por lo que se actualizará esta información.