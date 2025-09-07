Es tendencia:
Entrenador de Toluca recibe atención médica urgente y su estado es estable

Un entrenador de los Diablos Rojos debió ser hospitalizado de urgencia de manera abrupta pero está fuera de peligro.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, Toluca venció 2-1 de visitante a Pumas UNAM y alcanzó las 23 unidades, siguiendo de cerca al líder América. Sin embargo, un hecho llamó la atención tras el compromiso.

Y es que su entrenador, Patrice Lair, presentó molestias en el pecho y, aunque recibió atención médica en ese momento, tuvo que retirarse en el carrito de las asistencias. La liga informó que fue trasladado a un hospital para ser revisado con precisión.

Los reportes señalaron que fue un golpe de calor lo que desestabilizó al director técnico francés. Después del partido, Shirley Cruz, auxiliar técnica que se quedó a cargo del equipo, aseguró que su compañero se encontraba fuera de peligro. Posteriormente, el propio club confirmó que el estratega fue dado de alta.

Tweet placeholder

Así lo informaron por redes sociales: “Toluca informa que el Director Técnico de nuestro primer equipo femenil, Patrice Lair, presentó dolor en el pecho durante el partido celebrado hoy en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que fue llevado a urgencias para su valoración y atención. Al momento se encuentra estable y fuera de peligro, por lo que ya recibió el alta médica del hospital“.

Los aficionados de los Diablos Rojos mandaron buenos deseos al DT tras conocer la noticia, abriéndose de nuevo el debate sobre los partidos a las 12:00 horas. Algunos también pidieron actualización sobre el estado de salud de la jugadora Faustine Robert, quien también se retiró del campo agotada por el calor.

¿Cuándo vuelve a jugar el Toluca por la Liga MX Femenil?

De cara a su próximo compromiso liguero, el cuadro escarlata estará jugando por la Jornada 11 del Apertura 2025 ante Rayados en condición de local el próximo viernes 12 de septiembre desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
