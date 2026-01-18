Julián Quiñones atraviesa un gran presente futbolístico en la Saudi Pro League, ratificando el nivel que ya había mostrado la temporada pasada en el futbol de Arabia Saudita. El delantero continúa siendo determinante para su equipo y demuestra que está listo para ir por más en una liga cada vez más competitiva.

El atacante colombiano naturalizado mexicano venía de firmar una actuación estelar a mitad de semana, cuando marcó un triplete en la victoria de Al-Qadsiah. Ese rendimiento no fue un hecho aislado, sino la confirmación de un momento individual muy sólido que se refleja partido tras partido.

Este fin de semana, Quiñones volvió a hacerse presente en el marcador y fue clave en la contundente goleada 4-1 de Al-Qadsiah como visitante frente a Al-Hazm. El delantero aportó uno de los tantos y volvió a demostrar su olfato goleador dentro del área rival.

El futbolista con pasado en Tigres y América se ha adaptado rápidamente al ritmo del torneo y se consolidó como una de las principales armas ofensivas de su equipo. Su regularidad y capacidad para aparecer en momentos importantes lo mantienen siempre cerca del gol.

Gracias a los tantos convertidos en sus últimas presentaciones, Quiñones logró escalar posiciones en la tabla de goleadores y ya se encuentra entre los máximos artilleros del campeonato. Su nombre empieza a instalarse con fuerza en la conversación por el título de goleo.

Con este rendimiento, el delantero mexicano pone en jaque nada menos que a Cristiano Ronaldo, actual líder de la tabla. La lucha por el primer lugar promete ser intensa en las próximas jornadas, con Quiñones decidido a pelear hasta el final.

Tabla de goleadores de la Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – 15 goles João Félix (Al Nassr) – 13 goles Jørgen Strand Larsen King (Al Khaleej) – 13 goles Julián Quiñones (Al-Qadsiah) – 13 goles Ivan Toney (Al Ahli) – 11 goles Mateo Retegui (Al-Qadsiah) – 10 goles Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq) – 9 goles Roger Martínez (Al-Taawon) – 9 goles

