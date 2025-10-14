Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, ha tomado relevancia en el último año sobre todo porque su hijo empezó a brillar en el Barcelona. Pero también porque es un hombre con un perfil alto que genera distintas reacciones a través de las redes sociales.

Por otro lado, en agosto de 2024, Mounir Nasraoui fue hospitalizado en el hospital Can Ruti de Badalona luego de sufrir tres puñaladas. El padre de Lamine Yamal estuvo varios días internado y las heridas le produjeron un “riesgo vital”, de acuerdo al médico forense con el que habló el diario La Vanguardia de España.

Los detalles de lo sucedido con el padre de Lamine Yamal

Si bien este hecho sucedió hace un año, en las últimas horas salieron a la luz más detalles a través de La Vanguardia y debido a que Mounir Nasraoui tuvo que declarar en el juzgado de instrucción 3 de Mataró pero no como víctima sino como investigado, debido a que el agresor del padre de Lamine Yamal declaró que las puñaladas fueron un error y que en realidad lo hizo para defenderse de la agresión del progenitor del jugador del Barcelona.

Según el agresor, el cuchillo lo tomó de un amigo de Mounir Nasraoui y solo efectuó las puñaladas luego de recibir un puñetazo del padre de Lamine Yamal. Sin embargo, de acuerdo a los informes de los testigos, los hechos no ocurrieron de esa manera.

Mounir Nasraoui y Lamine Yamal en la Gala del Balón de Oro 2025 (@hustle_hard_304)

Todo comenzó unas horas previas, cuando Mounir Nasraoui caminaba en una calle de Rocafonda y le echaron agua desde un edificio. Esto produjo una confrontación entre el padre de Lamine Yamal y tres hombres porque el responsable de esto había sido un niño.

Horas después, Mounir Nasraoui volvió a dicho barrio a la noche y se citó con dos amigos en el aparcamiento del campo de fútbol de Rocafonda, además otro amigo se encontraba en el lugar de lo sucedido esperándolos. Allí es donde sucedió lo que los testigos detallan: que cuatro personas lo estaban aguardando al padre de Lamine Yamal y que éste fue apuñalado cuando empezó a correr para alejarse del conflicto.

Los cuatro testigos (los dos amigos que acompañaron a Mounir Nasraoui, el otro amigo que ya se encontraba en el lugar y otro hombre que vive en un coche de la zona que no está involucrado con ninguna de las dos partes) coinciden con su relato. Además todas las declaraciones se realizaron en la misma noche y de manera separada, por lo que no podrían haber inventado una misma secuencia que coincida.

Más allá de lo sucedido, los cuatro presuntos agresores fueron detenidos y solo terminó en prisión el presunto hombre que apuñaló al padre de Lamine Yamal. Sin embargo, esta persona quedó liberada en diciembre de 2024 y buscó echarle la culpa a Mounir Nasraoui.