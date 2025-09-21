El Balón de Oro espera por conocer a su nuevo ganador. Este lunes 22 de septiembre, a partir de las 13:00 horas del centro de México, el Théâtre du Châtelet de París será el escenario en el cual se llevará a cabo la gala en la que se coronará al nuevo mejor jugador del mundo, el cual conquistará un galardón que en 2024 quedó en manos del español Rodri.

A tan solo algunas horas de conocer a su sucesor, el mediocampista español eligió a sus dos favoritos para hacerse con el premio. En esta ocasión, el futbolista de la Furia Roja y Manchester City le dio un voto de confianza a dos de sus compatriotas como lo son Lamine Yamal y Pedri.

“Este año lo veré desde la tele, pero ojalá lo gane un compañero. Lamine, Pedri, el que sea. Me encantaría, es una fiesta del futbol y que lo gane el mejor”, le dijo el futbolista de 29 años a EFE y AS tras el empate de su equipo ante Arsenal (1-1) en el Emirates Stadium por la quinta fecha de la Premier League 2025-26.

En ese sentido, aseguró que la consecución de dos Balones de Oro seguidos significaría un importante logro para su país. “Sería brutal, hablaría un poco del momento del futbol español. Ojalá que sea así y que vengan muchos más, porque estamos en un momento muy bueno”, agregó.

Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, deseó que Lamine Yamal o Pedri ganen el premio este año. (Getty Images)

Cabe destacar que semanas atrás, Rodri fue consultado sobre quiénes eran, según su opinión, los candidatos a ganar el Balón de Oro. En aquel momento, durante una conferencia de prensa en el marco de la fecha FIFA de septiembre en la cual participó con la selección española, opinó que el portugués Vitinha o el francés Ousmane Dembélé, ambos de PSG, eran merecedores de obtener el galardón.

¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro?

El Balón de Oro reconoce a un jugador por lo realizado durante una temporada futbolística (desde el 1° de julio al 30 de junio) en distintas facetas. Los tres criterios que entran en evaluación son: desempeño individual e impacto colectivo, títulos colectivos y rendimiento con el equipo y Fair Play.

Vale recordar que la votación está a cargo de 100 periodistas de los 100 mejores países clasificados en el ranking FIFA. Cada uno de ellos selecciona a cinco futbolistas en orden de preferencia. El primero recibe seis puntos, el segundo cuatro, el tercero tres, el cuarto dos y el quinto, uno.