Corría el mes de enero del 2023 y Chelsea sorprendía al pagar nada menos que 70 millones de euros (más 30 en variables) por una de las promesas del futbol ucraniano. Se trataba de Mijailo Mudryk, quien a fuerza de goles -deslumbró con 10 tantos en 18 partidos durante la temporada 2022/2023 con Shakhtar Donetsk- se ganaba la gran chance de mostrar su habilidad en las grandes ligas.

Sin embargo, la carrera del extremo izquierdo se encontró con un freno impensado casi dos años más tarde que lo maginó de las canchas hasta la actualidad. En diciembre pasado fue suspendido provisoriamente por haber dado positivo en un control antidoping.

En este contexto, durante las últimas horas diario Marca informó que Mudryk, de 24 años, se está entrenando con el equipo de velocidad ucraniano con el objetivo de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El delantero tiene motivos para ilusionarse, ya que en uno de sus primeros partidos con Chelsea marcó el récord de velocidad en la Premier League al realizar un sprint de 36.67 km/h.

Mudryk estableció el récord de velocidad en la Premier League al realizar un sprint de 36.67 km/h. (Getty Images)

Claro que esto no será suficiente para que el oriundo de Berestin participe en suelo estadounidense. Antes de eso, deberá cumplir con los requisitos mínimos de World Athletics y superar las pruebas nacionales ucranianas de 2027. El tiempo no debería ser un problema para Mudryk, que podría ser sancionado hasta por cuatro años por la FA (federación inglesa) por supuestamente consumir Meldonium, una sustancia que mejora el rendimiento deportivo.

Cabe destacar que Ucrania posee una vasta tradición en cuanto a disciplinas como atletismo, en la cual sus deportistas hacen relucir su potencia física. Esa fue la especialidad que más preseas olímpicas le dio al país junto con la lucha (21) y en la cual Mudryk intentará destacarse tras dejar el futbol.

Los números de Mijailo Mudryk en Chelsea

Mijailo Mudryk disputó 73 partidos con Chelsea entre enero del 2023 y noviembre del 2024. En ese lapso consiguió anotar 10 goles y entregar once asistencias, participando en la obtención de la UEFA Conference League 2024-25, certamen en el cual jugó cuatro cotejos con tres dianas.