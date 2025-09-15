Lionel Messi dejó una imagen poco habitual en el último partido del Inter Miami. Las Garzas visitaron a Charlotte por la Temporada Regular de la MLS y el ’10’ tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto del penal. Sin embargo, Leo la intentó picar y el portero –Kristijan Kahlina– adivinó su intención, dejando expuesto al máximo ganador del Balón de Oro.

Por desgracia para Messi, luego el local doblegó al Inter Miami y se terminó imponiendo por 3-0 en el marcador. “Sería injusto reprochar o agarrarnos del penal. Son situaciones del juego”, manifestó Javier Mascherano después de la caída. No obstante, lo cierto es que Lionel llegó a los 34 penales fallados en su carrera.

Ahora bien, lo que también es cierto es que Cristiano Ronaldo desperdició más penas máximas, aunque con datos que no pueden pasarse por alto. CR7 registra un penal fallado más que Messi y lo supera con 35. Sin embargo, Ronaldo ha sido ampliamente más efectivo que Leo desde el punto redondo de cal.

Mientras que el capitán de la Selección Argentina posee una efectividad del 78.12% en penales, la de Cristiano es de 84.30%. Para ser más precisos, Messi anotó 122 goles de 156 posibles desde esa via y CR7 lleva 188 convertidos en 223 tiros desde el punto blanco. Sin ir más lejos, esa manera de anotar ya es una marca registrada del portugués.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1.000 goles?

A día de hoy, Cristiano Ronaldo lleva marcados 943 goles oficiales en su carrera contando clubes y selección nacional. Por eso, está a tan solo 57 tantos de alcanzar los 1.000 goles, una cifra que nunca nadie pudo conquistar antes. CR7 cumplirá 41 años en febrero, pero su privilegiado físico le permitirá jugando algunas temporadas más y es casi un hecho que logrará esa marca.

