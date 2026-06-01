Mientras Cristiano Ronaldo tiene 665 millones de seguidores, los que consiguió Tim Payne en la previa del Mundial 2026

El futbolista de Nueva Zelanda sorprendió en redes sociales tras conocerse la cantidad de seguidores que ganó en la previa de la Copa del Mundo 2026.

Falta cada vez menos para el comienzo del certamen más importante de todos que es el Mundial 2026. A diferencia de otras ediciones, esta Copa del Mundo será histórica porque contará con 48 selecciones participantes, tres países anfitriones y, además, una nueva fase de 16avos de final en la etapa eliminatoria.

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Mientras las selecciones ya definieron sus convocados y los fanáticos viven la ansiedad de la previa, en los últimos días hubo un futbolista que pasó del anonimato absoluto a convertirse en una verdadera celebridad mundial.

Se trata de Tim Payne, defensor neozelandés de 32 años que juega en el Wellington Phoenix y que disputará el Mundial con su selección. Hasta hace apenas una semana, el lateral tenía solamente 4.715 seguidores en Instagram. Sin embargo, en cuestión de horas todo cambió para él y hoy está cerca de alcanzar los 4 millones de followers gracias a un fenómeno viral que explotó especialmente entre los argentinos.

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Valen Scarsini, más conocido en redes sociales como “Elscarso”. El influencer argentino lanzó una idea tan simple como efectiva: elegir a un jugador desconocido para convertirlo en “el jugador del pueblo” durante el Mundial 2026. En medio de memes, videos y publicaciones virales, el apuntado terminó siendo Tim Payne, quien rápidamente empezó a recibir miles y miles de seguidores de todas partes del mundo.

La comunidad argentina en redes sociales reaccionó de manera inmediata. En cuestión de horas, miles de usuarios comenzaron a seguir al futbolista neozelandés, comentar sus publicaciones y transformarlo en una de las grandes tendencias hoy por hoy.

La comparación con Cristiano Ronaldo

La diferencia sigue siendo enorme si se compara con Cristiano Ronaldo, quien continúa siendo la persona más seguida del planeta en Instagram con más de 655 millones de seguidores. Sin embargo, el crecimiento de Tim Payne en tan poco tiempo sorprendió a más de uno en las redes.

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