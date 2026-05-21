El portugués se sacó la espina y añadió una fortuna a su haber luego de conseguir el título más esperado en Medio Oriente.

El futbol volvió a sonreírle a Cristiano Ronaldo. El portugués se consagró campeón de la Saudi Pro League con el Al-Nassr en la última jornada gracias a una contundente victoria por 3-1 ante el Damac en un partido en el que incluso se dio el lujo de marcar. Para el Bicho, la gloria deportiva llegó con un nuevo trofeo, pero también con una millonada pocas veces vista en la historia del deporte.

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Es sabido que Cristiano eligió el futbol de Arabia Saudita para continuar su carrera, entre otras cosas, por la enorme fortuna que alcanzó su contrato. Con un vínculo que le asegura 200 millones de dólares al año contando patrocinios y extras, el portugués cuenta con varios bonos de incentivo que alimentan su competitividad al máximo.

Los millones que le pagaron a Cristiano por ser campeón

En ese sentido, Ronaldo obtuvo 8 millones de dólares por su consagración en la Saudi Pro League, ya que así lo tenía estipulado en un acuerdo previo con la directiva del nuevo campeón. De esta manera, el portugués completó una temporada de éxito a nivel deportivo y económico que le permite llegar en un gran estado de forma al Mundial 2026.

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⏰ 63’ AL NASSR 3 x 1 DAMAC

⚽️ Cristiano Ronaldo



CRISTIANO RONALDO COBRA A FALTA, ELA PASSA DIRETO E MORRE NO FUNDO DO GOL!



O TÍTULO ESTÁ MUITO PROXIMO! pic.twitter.com/AVrnG9OwPc — Central do Arabão (@centraldoarabao) May 21, 2026

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A su vez, la jornada de Ronaldo fue perfecta porque también convirtió un doblete que le permitió acercarse más al sueño de los 1000 tantos. Un tiro libre que buscaba algún desvío salvador se terminó colando en la portería rival sin que nadie la toque para darle al luso la anotación número 973 en su carrera, quedando a solo 27 del objetivo más deseado. Minutos después, un balón perdido le quedó servido y no perdonó definiendo fuerte y arriba.

🚨🚨| GOAL: CRISTIANO RONALDO WITH A BRACE!!!

Al Nassr 4-1 Damac FCpic.twitter.com/6qqIrKRdMb — Football Pundit (@footballpunditX) May 21, 2026

En síntesis

Cristiano Ronaldo se coronó campeón de la Saudi Pro League tras vencer 3-1 al Damac con el Al-Nassr .

se coronó campeón de la Saudi Pro League tras vencer al Damac con el . El delantero portugués percibió un bono de 8 millones de dólares adicionales tras conseguir el título de liga.

adicionales tras conseguir el título de liga. Ronaldo sumó este logro a su contrato anual de 200 millones de dólares, de cara a la Copa del Mundo 2026.