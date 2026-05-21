Julián Quiñones, campeón de goleo en Arabia: así quedó la tabla con Cristiano en el podio

El mexicano luchó durante toda la temporada por un premio que terminó obteniendo a base de pura efectividad frente a la portería rival.

Este jueves fue día de definiciones en la Saudi Pro League. El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se proclamó como campeón luego de mantener una pelea hasta la última jornada con el Al-Hilal en la que cualquier cosa pudo suceder, pero finalmente Cristiano Ronaldo conquistó su primer título en Medio Oriente. A su vez, otro que terminó la temporada feliz fue Julián Quiñones, el mexicano que se transformó en el campeón de goleo.

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Los números de Quiñones son impresionantes. El extremo jugó 31 partidos a lo largo de la temporada y convirtió 32 goles, sumados a cuatro asistencias, lo que deja a las claras que encontró su lugar en el mundo en una liga que le ofrece lo que necesita para desarrollar su mejor futbol. Llega afilado a la Copa del Mundo.

Los tantos de Julián Quiñones para ser campeón de goleo

En el partido que su equipo, el Al-Qadisiya visitó al Al-Ittihad, Julián se despachó con un doblete en cuestión de segundos. A los 36 minutos abrió su cuenta personal desde el punto penal, mientras que instantes después surgió efecto la presión al saque del medio del rival y se fue mano a mano con el portero para definir sin complicaciones.

🔥🇸🇦 DOBLETE DE JULIAN QUIÑONES Y ES OFICIALMENTE EL MÁXIMO GOLEADOR DE LIGA EN ARABIA SAUDÍ!



YA LLEGÓ A 72 G+A EN 68 PARTIDOS DESDE SU LLEGADA AL CLUB Y A 36 GOLES EN 35 PARTIDOS ESTA TEMPORADA. 🤯 pic.twitter.com/Uap2qjaFTF — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 21, 2026

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🔴🟡 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳



⏰ 37’ AL ITTIHAD 0 x 2 AL QADSIAH

⚽️ Julian Quiñones



De pênalti, Quiñones amplia o placar! pic.twitter.com/Ps1VgmwggF — Central do Arabão (@centraldoarabao) May 21, 2026

Ya en la segunda etapa, una contra letal lo dejó dentro del área y no le tembló el pulso: genialidad para definir ante la presión del defensa rival y hat trick a su cuenta personal. Quiñones es el máximo goleador del mundo en ligas con números insuperables, con la particularidad de tener medio año de competencias por delante para seguir aumentando sus cifras.

🔥🇸🇦 UFF GOLAZO Y HAT-TRICK DE JULIAN QUIÑONES Y ES OFICIALMENTE CAMPEÓN DE GOLEO EN SOLITARIO EN ARABIA SAUDÍ!



73 G+A en 68 partidos con Al Qadsiah.



Y es el MÁXIMO GOLEADOR DE TODO EL MUNDO EN 2026 entre las ligas de primera división. 🤯❤️ pic.twitter.com/EoSwIU4i1K — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 21, 2026

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Julián alcanzó la línea de los 33 y superó los 32 que tenía un Ivan Toney que terminó su temporada este miércoles. La particularidad es que Quiñones necesitó un encuentro menos que el centrodelantero inglés en alcanzar la cifra de élite, cercana a los grandes goleadores del mundo (Harry Kane anotó 36 veces en 31 ocasiones en la Bundesliga).

Por su parte, Cristiano cerró un año glorioso con un saldo de 28 anotaciones en 30 juegos. El portugués se sacó la espina de conquistar el certamen más importante de Arabia Saudita y, a su vez, terminó en el podio de los máximos goleadores de la competencia, por lo que su participación en el certamen puede ser catalogada como exitosa.

Tabla de goleo de la Saudi Pro League 2025-26

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En síntesis