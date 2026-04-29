Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Ahli por la Saudi Pro League 2025-26: canales de TV y streaming

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se acerca cada vez más al título en el futbol de Arabia Saudita, pero sabe que no puede relajarse en las últimas jornadas del campeonato. Este miércoles, desde las 12:00 hs de la CDMX, el equipo dirigido por Jorge Jesús afrontará un partido decisivo frente al Al-Ahli, actual tercero de la tabla y uno de los conjuntos más fuertes de la temporada.

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El conjunto de CR7 lidera la Saudi Pro League con 76 puntos luego de 29 partidos disputados, producto de 25 victorias, un empate y apenas tres derrotas. Sin embargo, la pelea sigue abierta porque Al-Hilal se mantiene al acecho con 71 unidades y todavía quedan varias fechas por disputarse.

Por su parte, Al-Ahli llega con la intención de recortar distancias y meterse de lleno en la lucha por el campeonato. El equipo suma 66 puntos y quiere aprovechar este duelo directo para meterle presión al líder. Además, cuenta con figuras importantes como Riyad Mahrez e Ivan Toney, dos futbolistas que vienen teniendo una gran temporada.

Para Al-Nassr, el encuentro puede marcar un antes y un después en la recta final del torneo. Si pierde puntos, la ventaja podría reducirse peligrosamente pensando en las cuatro jornadas restantes. En cambio, una victoria le permitiría sostener la diferencia y quedar mucho más cerca del gran objetivo.

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A continuación, te dejamos todos los detalles para seguir EN VIVO el partido entre Al-Nassr y Al-Ahli, incluyendo canales de TV, plataformas de streaming y horarios según cada país.

¿Dónde ver el partido?

México: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus Argentina y Uruguay: Disney Plus

Disney Plus Chile, Bolivia y Venezuela: Disney Plus

Disney Plus Colombia, Perú y Ecuador: Disney Plus

Disney Plus España: Movistar Plus+

Horarios del partido en cada país

México: 12:00 hs

12:00 hs Colombia, Perú y Ecuador: 13:00 hs

13:00 hs Chile, Bolivia y Venezuela: 14.00 hs

14.00 hs Argentina, Uruguay y Paraguay: 15:00 hs

15:00 hs España: 20:00 hs

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