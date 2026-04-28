Una noticia de última hora sacudió al mundo de Real Madrid luego de que trascendiera quién sería el gran elegido para asumir como entrenador en la próxima temporada. Según informó el periodista David Ornstein, el principal apuntado por Florentino Pérez es nada menos que José Mourinho.
El entrenador portugués, que actualmente dirige al Benfica, aparece como el favorito absoluto del presidente madridista para tomar las riendas del equipo. Si bien dentro de la cúpula directiva no existe unanimidad sobre su regreso, Florentino ya comenzó a mover fichas para intentar cerrar la operación cuanto antes.
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La misma fuente aseguró que la cláusula de salida del técnico ronda los 3 millones de euros, una cifra considerada accesible para un club del poder económico del Real Madrid. Mourinho ya tuvo un exitoso primer ciclo en la institución entre 2010 y 2013.
Lo cierto es que el nombre de Mourinho vuelve a instalarse con fuerza en el Santiago Bernabéu y cada vez toma más dimensión la posibilidad de verlo nuevamente sentado en el banco merengue. A sus 63 años, el DT todavía mantiene un peso enorme en el futbol europeo y Florentino Pérez parece decidido a darle una nueva oportunidad.
Ahora solo resta esperar cómo avanzarán las negociaciones en las próximas semanas. Mientras tanto, ya aseguran que el portugués es uno de los máximos candidatos y que el Real Madrid podría acelerar todo antes del inicio del próximo mercado de pases.
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Así le fue a José Mourinho desde su salida del Real Madrid
Luego de dejar el Real Madrid en 2013, José Mourinho pasó por varios de los clubes más importantes de Europa:
- 2013–2015: Chelsea
- 2016–2018: Manchester United
- 2019–2021: Tottenham Hotspur
- 2021–2024: Roma
- 2024–2025: Fenerbahçe
- 2025–actualidad: Benfica
En cuanto a títulos, desde su salida del conjunto español solamente logró conquistar:
Con Manchester United:
- Copa de la Liga Inglesa 2016-17
- FA Community Shield 2016
- UEFA Europa League 2016-17
Con Roma:
- UEFA Conference League 2021-22
Los títulos de José Mourinho en el Real Madrid
Durante su primera etapa en Real Madrid, Mourinho conquistó los siguientes títulos:
- La Liga 2011-12
- Copa del Rey 2010-11
- Supercopa de España 2012
En sintesis
- José Mourinho es el favorito de Florentino Pérez para dirigir al Real Madrid en 2026.
- El técnico portugués tiene una cláusula de salida de 3 millones de euros en Benfica.
- Mourinho ganó 3 títulos con el club madrileño durante su ciclo entre 2010 y 2013.