En este desglose recordamos los puntos que no tienen en común las dos competencias del futbol asiático.

Cristiano Ronaldo será uno de los protagonistas de la jornada deportiva de este sábado 16 de mayo, donde el portugués irá a por el título de la AFC Champions League Two. Tras haber ganado la Champions en Europa en múltiples ocasiones, ahora intentará conquistar un torneo que es similar pero no del todo semejante al que todos conocemos.

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Conscientes de que CR7 disputará la final de esta competición intentando ganar su primer trofeo en Al-Nassr, los aficionados se preguntaron especialmente por qué el “Two” del nombre. Y es que hay otro torneo continental que se lleva a cabo en Asia que se denomina de una manera parecida y hace que haya que diferenciar los tantos.

En primer lugar, lo que hay que remarcar es que el torneo más importante de la AFC es la Champions League Elite, por lo que Cristiano y su Al-Nassr están disputando el segundo certamen en relevacia del continente asiático. El conjunto del que el portugués lleva el gafete de capitán jugará la final ante Gamba Osaka, mientras que la otra definición ya se ha disputado.

Cristiano jugará la final de la AFC Champions League Two [Foto: Getty]

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La AFC Champions League Elite la juegan los clubes mejor clasificados y por lo tanto, los mejores equipos de la última temporada. Para ir a la AFC Champions League Two, por otra parte, hay que terminar por detrás de esos primeros equipos. Así, el nivel competitivo de la de CR7 es un poco más bajo que el otro certamen continental de Asia.

En esta misma línea, al contar con clubes de desempeño más bajo, el torneo que juega Al-Nassr tiene menos prestigio internacional. La AFC Champions League Two está un escalón por debajo en reconocimiento y popularidad que la AFC Champions League Elite. No obstante, no deja de ser un campeonato oficial que Cristiano y sus compañeros querrán conquistar.

Dentro de este escenario, por los motivos mencionados previamente, el certamen que disputa el equipo árabe entrega premios económicos más bajos a los clubes que participan en él. Las cifras que otorga la AFC Champions League Elite son considerablemente superiores a las de la AFC Champions League Two, casi duplicando al segundo torneo en orden de escala.

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Por dar un ejemplo que permita asociarlo a un caso más cercano, la AFC Champions League Two se asemeja a la UEFA Europa League o a la CONMEBOL Sudamericana. La Europa es la “dos” de la Champions (Cristiano sabe bien lo que es ganar la primera) y la Sudamericana es la “dos” de la Libertadores. Pese a ello, el hambre de gloria de CR7 hará que deje la vida en el campo para vencer a Gamba Osaka y volver a gritar campeón.