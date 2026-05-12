El equipo de CR7 puede ser protagonista de un episodio atípico en el mundo del futbol. Así está el panorama.

Después de varios torneos donde se quedó con las manos vacías en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo está a un paso de ser campeón por primera vez con Al-Nassr. Hasta este momento, muchos aficionados anti-CR7 aprovecharon para tirarle al portugués por las frustraciones colectivas que le tocó vivir en Medio Oriente. Sin embargo, pronto podría hacerse justicia.

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Para colmo, el ‘bautismo’ de la leyenda en su actual equipo podría ser “doble”: por una casual coincidencia del futbol, Al-Nassr podría levantar dos títulos en un mismo día. Este fin de semana, podría finalmente llevarse a cabo la gran definición en las dos competencias que el equipo se encuentra vigente, en el ámbito doméstico y en el plano internacional.

En primer lugar, el conjunto que capitanea Cristiano Ronaldo disputará la final de la AFC Champions League Two, que será este sábado 16 de mayo ante Gamba Osaka de Japón. El encuentro, que está programado para las 11.45 horas del Centro de México, se disputará con el Al-Nassr como local, en el estadio Al-Awwal Park de Riyahd en Arabia Saudita.

En segundo lugar, el cuadro de CR7 podría también tener una gran alegría sin jugar el mismo sábado 16 de mayo. Al mismo tiempo, Al-Hilal recibirá a Neom SC a las 10.05 hora CDMX, en la penúltima jornada del torneo local, en un duelo clave. Si Al-Hilal no gana ese partido, Al-Nassr se consagrará campeón de la Saudi Pro League con una fecha de anticipación.

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Cristiano Ronaldo sueña con la doble corona [Foto: Getty]

Los títulos que Cristiano Ronaldo no pudo conquistar en Al-Nassr:

Estos son los torneos que disputó el portugués desde la llegada a su club y donde no pudo consagrarse campeón:

Saudi Pro League 2022/23

Saudi Pro League 2023/24

Saudi Pro League 2024/25

King’s Cup 2022/23

King’s Cup 2023/24

King’s Cup 2024/25

King’s Cup 2025/26

Saudi Super Cup 2022/23

Saudi Super Cup 2023/24

Saudi Super Cup 2024/25

Saudi Super Cup 2025/26

AFC Champions League Elite 2023/24

AFC Champions League Elite 2024/25