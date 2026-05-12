Al-Nassr dejó pasar una gran posibilidad de coronarse campeón este martes por la tarde, cuando empató 1-1 con Al-Hilal como local y relegó dos puntos trascendentales en la pelea. Con el triunfo, hubiesen dado la vuelta olímpica en casa hoy mismo; sin embargo, ahora deberán esperar para levantar el trofeo, aunque todavía son los máximos aspirantes al mismo.

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Tras el autogol de Bento que significó la igualdad agónica de la visita, se viralizaron imágenes de Cristiano Ronaldo golpeado anímicamente por no haber podido consagrarse. El astro portugués, que todavía no pudo conquistar ningún título con el Al-Nassr, tenía la esperanza de quitarse en este juego la ‘mufa’, pero terminó quedándose con las ganas.

Al difundirse las fotos de CR7 sentado en el banquillo impactado por el empate final del Al Hilal, el propio capitán de Al-Nassr salió a calmar a los fanáticos. El goleador publicó un mensaje haciendo caso omiso a los ‘haters’, que se burlaron de él tras observar su postal en la banca. Allí, mostró todo su optimismo de cara a la definición del torneo y manteniendo la fé.

Después del golpe, pulgar para arriba de CR7 [Foto: Getty]

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“El sueño está cerca. ¡Atención, nos queda un paso más por dar! ¡Gracias a todos por el increíble apoyo esta noche!”, sentenció Cristiano Ronaldo en el posteo de su perfil en la red social ‘X’. El killer luso, que también está pronto a jugar el Mundial, quiere irse a la Copa del Mundo con Portugal con una alegría bajo el brazo en esta Saudi Pro League 2025-26.

The dream is close. Heads up, we have one more step to take! Thank you all for the amazing support tonight! pic.twitter.com/zQphO0lN1b — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 12, 2026

Tras el empate de este martes, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo lidera con 83 puntos, con cinco de ventaja sobre Al-Hilal, que tiene un juego menos. A su contendiente le queda recibir a Neom y visitar a Al-Fayha, mientras que al equipo del portugués sólo le queda recibir a Damac. Ganando su último partido, el cuadro de CR7 será campeón de la Saudi Pro League. ¿Lo conseguirá?