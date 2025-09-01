Se terminó el misterio que rodeó al futuro de Santiago Giménez durante el mercado de fichajes del verano europeo. Este lunes, en el último día del libro de transferencias, el propio futbolista y su agente Rafaela Pimenta confirmaron qué club jugará esta temporada luego de los rumores que lo vincularon con Chelsea y Roma, entre otros equipos.

A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter) el delantero de 24 años publicó un mensaje en el cual dejó en claro que continuará en Milan. Con un emoji de corazón rojo y otro negro, envió una clara señal de que no se moverá de la institución lombarda a la cual arribó en febrero de este año desde Feyenoord.

Por otro lado, el periodista Fabrizio Romano informó que la representante del jugador aseguró que no habrá cambio de equipo para Santiago Giménez este verano, por lo que el resto de la temporada 2025-2026 lo verá luchar en la Serie A, la Coppa Italia y la Supercopa nacional.

Cabe destacar que durante las últimas horas de este lunes se informó que Chelsea se había interesado en contar con los servicios del surgido en Cruz Azul, aunque el mencionado comunicador desmintió este trascendido. Tampoco correrá la opción del trueque con Roma por el delantero ucraniano Artem Dobvyk.

Así las cosas, Santiago Giménez tendrá la posibilidad de seguir ampliando sus registros en la entidad del norte italiano, en la cual gozó de un gran comienzo con tres goles en los primeros cinco partidos, aunque posteriormente sufrió una sequía de casi dos meses durante el final de la temporada pasada.

Santiago Giménez continuará en Milan. (Getty Images)

En este curso, en tanto, fue titular en los tres partidos disputados (dos por Serie A y uno en Coppa Italia) y registró una asistencia. Así, ya acumula 22 juegos, con seis goles y cuatro habilitaciones.

Su próximo compromiso será el domingo 14 de septiembre, cuando en el regreso de al liga italiana tras la fecha FIFA Milan reciba a Bologna por la tercera fecha del campeonato. Antes estará presente en los amistosos de la Selección Mexicana ante Japón (6/9) y Corea del Sur (9/9) en Estados Unidos.

