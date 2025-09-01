Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mexicanos en el extranjero

Ni Chelsea, ni Roma: Santiago Giménez y su agente, Rafaela Pimenta, confirmaron en qué equipo jugará esta temporada

El futbolista, junto con su representante, terminó con los rumores en torno a su futuro. Todos los detalles.

Por Juan Ignacio Barbieri

Santiago Giménez fichó por Milan en febrero pasado desde Feyenoord.
© Getty ImagesSantiago Giménez fichó por Milan en febrero pasado desde Feyenoord.

Se terminó el misterio que rodeó al futuro de Santiago Giménez durante el mercado de fichajes del verano europeo. Este lunes, en el último día del libro de transferencias, el propio futbolista y su agente Rafaela Pimenta confirmaron qué club jugará esta temporada luego de los rumores que lo vincularon con Chelsea y Roma, entre otros equipos.

Fabrizio Romano reveló la verdad sobre el supuesto interés de Chelsea en Santiago Giménez

ver también

Fabrizio Romano reveló la verdad sobre el supuesto interés de Chelsea en Santiago Giménez

A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter) el delantero de 24 años publicó un mensaje en el cual dejó en claro que continuará en Milan. Con un emoji de corazón rojo y otro negro, envió una clara señal de que no se moverá de la institución lombarda a la cual arribó en febrero de este año desde Feyenoord.

Por otro lado, el periodista Fabrizio Romano informó que la representante del jugador aseguró que no habrá cambio de equipo para Santiago Giménez este verano, por lo que el resto de la temporada 2025-2026 lo verá luchar en la Serie A, la Coppa Italia y la Supercopa nacional.

Publicidad

Cabe destacar que durante las últimas horas de este lunes se informó que Chelsea se había interesado en contar con los servicios del surgido en Cruz Azul, aunque el mencionado comunicador desmintió este trascendido. Tampoco correrá la opción del trueque con Roma por el delantero ucraniano Artem Dobvyk.

Así las cosas, Santiago Giménez tendrá la posibilidad de seguir ampliando sus registros en la entidad del norte italiano, en la cual gozó de un gran comienzo con tres goles en los primeros cinco partidos, aunque posteriormente sufrió una sequía de casi dos meses durante el final de la temporada pasada.

Publicidad
Santiago Giménez continuará en Milan. (Getty Images)

Santiago Giménez continuará en Milan. (Getty Images)

En este curso, en tanto, fue titular en los tres partidos disputados (dos por Serie A y uno en Coppa Italia) y registró una asistencia. Así, ya acumula 22 juegos, con seis goles y cuatro habilitaciones.

Su próximo compromiso será el domingo 14 de septiembre, cuando en el regreso de al liga italiana tras la fecha FIFA Milan reciba a Bologna por la tercera fecha del campeonato. Antes estará presente en los amistosos de la Selección Mexicana ante Japón (6/9) y Corea del Sur (9/9) en Estados Unidos.

Publicidad
juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
La verdad sobre el supuesto interés de Chelsea en Santiago Giménez
Mexicanos en el extranjero

La verdad sobre el supuesto interés de Chelsea en Santiago Giménez

Santiago Giménez tomó una decisión ante el posible trueque que lo depositaría en Roma
Mexicanos en el extranjero

Santiago Giménez tomó una decisión ante el posible trueque que lo depositaría en Roma

Desde Italia revelan que Santiago Giménez podría salir de Milan como moneda de cambio
Mexicanos en el extranjero

Desde Italia revelan que Santiago Giménez podría salir de Milan como moneda de cambio

Así le puede ganar Terence Crawford a Canelo Álvarez
Boxeo

Así le puede ganar Terence Crawford a Canelo Álvarez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo