Se espera que se produzcan grandes cambios en Rayados en las próximas semanas luego del fracaso en el Clausura 2026. Monterrey quedó sin posibilidades de clasificar a la Liguilla a falta de dos jornadas, un hecho que no se puede permitir un club con la inversión que hizo la institución.

Publicidad

Por este motivo, es posible que José Antonio Noriega no siga liderando las decisiones deportivas del club y, en este caso, los dueños de Rayados tendrían que incorporar otro Presidente Deportivo. Allí es donde apareció el nombre de Dennis te Kloese.

La palabra de Dennis te Kloese

De acuerdo a distintos periodistas, entre ellos Antonio Nelli y César Luis Merlo, Dennis te Kloese ya llegó a un acuerdo con Monterrey para convertirse en el nuevo Director Deportivo. Sin embargo, el directivo neerlandés negó esto en las últimas horas.

“No, formalmente no hay nada. Me gustaría mas terminar primero y enfocarme bien acá y en algunas semanas veremos si se da una posibilidad de seguir trabajando o regresar a México”, dijo en un principio Dennis te Kloese en entrevista con TUDN.

Publicidad

Dennis te Kloese actualmente es el Director Deportivo del Feyenoord, pero dejará el cargo una vez que finalice la temporada. “Mis hijos están bastante adaptados en Europa. Tengo un puesto en el consejo del la asociación de clubes en Europa. Tendría que pensar en estas semanas qué nos podría beneficiar como familia y a mí en lo profesional“.

Por último, el directivo neerlandés se refirió a Rayados: “Viví en Monterrey, sé que es un club importante con un respaldo importante de una empresa local. Es una afición muy bonita y un estadio muy atractivo, pero realmente no me he dado el tiempo para enfocarme en lo que sería un paso o en lo que podría aportar en algo”.

Publicidad

En síntesis