Bayern Múnich hizo una inversión importante en el último mercado de pases y no se arrepienten para nada, ya que ficharon a un futbolista que rápidamente se convirtió en sensación del futbol europeo. Tras una destacada etapa en el Liverpool, Luis Díaz sintió que era el momento ideal para cambiar de aires y decidió dar el salto de un gigante a otro.

Publicidad

Publicidad

Los Bávaros están disfrutando del talento y la energía del colombiano, quien tuvo un impacto inmediato en el equipo, marcando goles y asistiendo a sus compañeros en momentos clave. Su adaptación fue tan rápida que hoy es uno de los jugadores más destacados del plantel y pieza fundamental en el esquema del entrenador.

Tweet placeholder

Díaz se ganó en muy poco tiempo el cariño de la afición alemana, que celebra cada una de sus actuaciones y ya lo considera uno de los referentes ofensivos del Bayern. Con su aporte, el club bávaro se mantiene firme en su objetivo de pelear por todos los títulos en juego esta temporada, tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

Publicidad

Publicidad

Por todo esto, el Bayern Múnich decidió rendirle un homenaje especial a Luis Díaz, reconociendo su esfuerzo, compromiso y liderazgo dentro del vestuario. El club alemán lanzó una playera conmemorativa que incluye un detalle único inspirado en el futbolista colombiano, quien se ha convertido en un orgullo para toda Latinoamérica.

Los detalles de la playera

La playera de homenaje a Luis Díaz cuenta con una imagen del atacante celebrando uno de sus goles más recientes, ubicada entre el número 14 y su nombre, además de incluir su firma impresa sobre el número 4. Este diseño estará disponible para el público que desee adquirirla, especialmente para los aficionados que siguen de cerca la carrera del guajiro.

Publicidad

Publicidad

Con este gesto, el Bayern Múnich deja en claro el valor que tiene Luis Díaz dentro del plantel y la admiración que genera su juego. En apenas unos meses, el colombiano logró lo que pocos: ganarse el respeto del vestidor, el cariño de los aficionados y el reconocimiento de uno de los clubes más grandes del mundo.