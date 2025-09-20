Real Madrid hizo los deberes y venció sin problemas por 2-0 a Espanyol este sábado por la Jornada 5 de LaLiga de España 2025-26. Eder Militao se encargó de abrir el marcador con un golazo para terminar de dejar atrás los fantasmas de su lesión y más adelante Kylian Mbappé estiró la ventaja para confirmar su excelente momento.

Todo parecía inmejorable para el Merengue, pero sobre el final se generó un clima tenso por la queja de Vinicius luego de ser sustituido a los 77 minutos. El brasileño había aportado una asistencia para el segundo tanto y había estrellado un remate en el palo, pero Xabi Alonso optó por refrescar las bandas y al ex-Flamengo no le gustó la decisión del estratega español.

Esta actitud de Vini no pasó desapercibida y fue uno de los temas a preguntar en la rueda de prensa posterior al encuentro. Xabi no escapó a la pregunta y hasta brindó una extensa respuesta en la que puso en tela de juicio si había tomado la decisión correcta.

La respuesta de Xabi Alonso al enfado de Vinicius

“Hoy le ha faltado el gol. Creía que meter gente por fuera, de refresco, iba a venir bien. Él y Franco (Mastantuono) estaban bien, pero el partido necesitaba más de control. Quizá le cambié cuando estaba mejor, a lo mejor le cambié un poco pronto“, comenzó diciendo Xabi Alonso sobre la polémica en rueda de prensa.

Xabi Alonso en el banquillo de Real Madrid (GETTY IMAGES)

Más adelante, el director técnico completó para darle un cierre al tema: “Franco también se ha ido enfadado. A todos les sucede. Estoy contento con el partido de Vini y Franco. Necesitábamos refresco porque la temporada es muy larga”. Y cerró sobre la joya argentina: “Le veo bien, con ganas de marcar ese primer gol”.

