Estados Unidos y Senegal se enfrentan en el Estadio Bank of America, ubicado en Charlotte. La información de cómo ver el partido.

Este domingo 31 de mayo se disputan una serie de amistosos internacionales previo al Mundial 2026. Entre ellos se lleva a cabo un juego que tiene como protagonistas a Estados Unidos y Senegal, que se enfrentan a partir de las 13:30hs (CDMX).

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El encuentro del equipo de Mauricio Pochettino contra la selección africana se disputa en el Estadio Bank of America, un recinto que está ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, y tiene capacidad para casi 75 mil espectadores.

¿Dónde ver el partido?

El partido entre Estados Unidos y Senegal de este domingo 31 de mayo podrá verse en México por ESPN en la TV y por Disney+ Premium vía streaming online. A continuación, la información de cómo seguir el juego en otros países hispanohablantes.

México : ESPN y Disney+ Premium

: ESPN y Disney+ Premium Centroamérica : ESPN y Disney+ Premium

: ESPN y Disney+ Premium Sudamérica : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Estados Unidos : Telemundo, Peacock, Universo, HBO Max, TNT

: Telemundo, Peacock, Universo, HBO Max, TNT España: Movistar La Liga de Campeones y Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Además del juego ante Senegal, Estados Unidos se enfrentará el próximo sábado con Alemania en su segundo amistoso de preparación antes del Mundial. El equipo de Mauricio Pochettino viene de perder por 5-2 con Bélgica y por 2-0 con Portugal en la Fecha FIFA de marzo.

Por su parte, Senegal disputará un amistoso contra Arabia Saudita el 9 de junio además del de hoy ante Estados Unidos. La selección africana apunta a ser una de las revelaciones de la Copa del Mundo con figuras como Sadio Mané, Nico Jackson y Kalidou Koulibaly, entre otros.

En síntesis

El partido amistoso se transmitirá en México y Centroamérica a través de las señales de ESPN y Disney+ Premium.

Para el público de Sudamérica, las acciones del compromiso estarán disponibles en exclusiva por la plataforma Disney+ Premium.

Estados Unidos y Senegal se enfrentan este domingo en un amistoso previo al Mundial 2026.