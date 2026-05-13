¿Por qué no juegan Haaland y Cherki en Manchester City vs. Crystal Palace por la Premier League 2025-26?

El noruego y el francés brillan por su ausencia en la alineación titular de Pep Guardiola. Conoce el motivo.

Manchester City recibe a Crystal Palace con un equipo lleno de rotaciones en el partido pendiente de la Jornada 31 de la Premier League 2025-26. Pese a encontrarse en la carrera por el título, Pep Guardiola sorprendió con un once alternativo y con ausencias de peso como las de Erling Haaland y Rayan Cherki.

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¿Por qué no juegan Haaland y Cherki en Manchester City vs. Crystal Palace?

Ni Haaland ni Cherki presentan molestias físicas y están en el banco de suplentes. Esto fue una decisión futbolística de Pep Guardiola pensando en la final de la FA Cup que debe disputar Manchester City contra Chelsea este sábado en el Estadio Wembley.

Rayan Cherki y Erling Haaland en el banco de suplentes de Manchester City (Getty Images)

Por esta misma razón, otros jugadores que habitualmente son titulares -como Rúben Dias o Jérémy Doku- también aparecen entre las alternativas del equipo Ciudadano.

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Esta medida de Guardiola no cayó nada bien entre los aficionados de Manchester City. De hecho, muchos se pronunciaron con comentarios negativos en redes sociales, argumentando que podrían despedirse de la ‘title race’ por no poner lo mejor en cancha.