Neymar tan solo disputó 7 partidos con el Al-Hilal desde su llegada en agosto de 2023. El brasileño sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco en su rodilla izquierda y esta lesión lo tuvo alejado de la cancha durante más de un año. Y de hecho el crack sigue padeciendo efectos secundarios de lo que le sucedió.

Por eso mismo, Neymar sufrió una lesión muscular cuando volvió en noviembre pasado y todavía se está recuperando de la misma. Por esta cuestión, Jorge Jesús, el entrenador del Al-Hilal, reveló que no registrarán al brasileño para la segunda parte de la Liga Saudí.

ver también Cristiano no está solo: Neymar también apuntó contra el nivel de la Ligue 1 y sigue la polémica

”Neymar no estará en el equipo, está fuera, no fue inscrito. La Liga Saudí es una de las mejores ligas del mundo, pero Neymar ya no puede rendir al nivel al que estamos acostumbrados. Desafortunadamente, las cosas se han vuelto difíciles para él”, comentó el técnico portugués.

Publicidad

Publicidad

Sin poder jugar en la Liga Saudí, a Neymar la única opción que le queda de sumar minutos es en la Champions League de Asia. El ex futbolista del Barcelona tiene contrato con Al-Hilal hasta junio de este año, pero aún no se sabe si el brasileño cumplirá su vínculo hasta esa fecha o si rescindirá el mismo.

Neymar trabaja para ponerse a punto (@neymarjr)

“Neymar tiene contrato con Al-Hilal, pero no me corresponde hablar más de su situación particular”, expresó Jorge Jesús en relación a Neymar. Al brasileño se lo ha relacionado con varios equipos y en las últimas horas salieron dos nuevos clubes que podrían tener interés en el jugador.

Publicidad

Publicidad

Los equipos que quieren a Neymar

En las últimas horas le salieron dos nuevos pretendientes a Neymar: el primero es Chicago Fire, el equipo de la MLS, que incluso el periodista norteamericano Tom Bogert reveló que el conjunto de los Estados Unidos ya comenzó a platicar con el brasileño y su entorno para un posible fichaje en este mercado.

ver también No es Messi: Lamine Yamal descolocó a todos y reveló qué jugador es su ídolo futbolístico

Chicago Fire está dispuesto a ofrecerle a Neymar un contrato similar al que tiene Lionel Messi en Inter Miami (20 millones de dólares por año más ganancias por patrocinios). Según el reportero, el entorno del actual futbolista de Al-Hilal pidió por más dinero.

Otro equipo que habría empezado a diseñar un proyecto para darle un contrato mega millonario a Neymar es el Flamengo, según lo revelado por el periodista Bruno Andrade de UOL Esporte. El Mengao es el equipo con mayor presupuesto de Brasil, pero el Santos no pierde la esperanza. Por último, Inter Miami al menos por ahora no corre como opción.

Publicidad