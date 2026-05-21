Al-Nassr recibe a Damac en la última jornada de la Saudi Pro League con la obligación de ganar para quedarse con el título.

Desde las 12:00 hs de la CDMX, Al-Nassr recibe a Damac por la última jornada de la Saudi Pro League en un partido que puede definir toda la temporada. El equipo de Cristiano Ronaldo llega obligado a ganar para depender de sí mismo y quedarse con el campeonato saudí.

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Después de dejar escapar la oportunidad en la jornada pasada tras el empate agónico de Al-Hilal, ahora el conjunto de CR7 sabe que no tiene margen de error. Una victoria lo convertirá automáticamente en campeón, mientras que cualquier otro resultado podría complicarlo seriamente.

Si Al-Nassr empata o pierde, dependerá de lo que haga Al-Hilal en su encuentro. Incluso, existe la posibilidad de quedarse con las manos vacías en caso de igualdad en puntos, ya que el desempate favorece a su clásico rival por los enfrentamientos directos entre ambos equipos.

Alineación de Al-Nassr para recibir a Damac

Bento

Boushal

Simakan

Amri

Iñigo

Ayman

Khaibari

Coman

Mané

João Félix

Ronaldo (C)

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Alineación de Damac para visitar a Al-Nassr

Kerwin

Hawsawi

Harkass

Bedrane

Al-Obaid

Sylla

Abdullah

Vada

Meite

Arielson

Okita

En sintesis