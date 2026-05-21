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¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones confirmadas de Al-Nassr vs. Damac por la Saudi Pro League

Al-Nassr recibe a Damac en la última jornada de la Saudi Pro League con la obligación de ganar para quedarse con el título.

Cristiano Ronaldo quiere el campeonato.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo quiere el campeonato.

Desde las 12:00 hs de la CDMX, Al-Nassr recibe a Damac por la última jornada de la Saudi Pro League en un partido que puede definir toda la temporada. El equipo de Cristiano Ronaldo llega obligado a ganar para depender de sí mismo y quedarse con el campeonato saudí.

Después de dejar escapar la oportunidad en la jornada pasada tras el empate agónico de Al-Hilal, ahora el conjunto de CR7 sabe que no tiene margen de error. Una victoria lo convertirá automáticamente en campeón, mientras que cualquier otro resultado podría complicarlo seriamente.

Si Al-Nassr empata o pierde, dependerá de lo que haga Al-Hilal en su encuentro. Incluso, existe la posibilidad de quedarse con las manos vacías en caso de igualdad en puntos, ya que el desempate favorece a su clásico rival por los enfrentamientos directos entre ambos equipos.

Alineación de Al-Nassr para recibir a Damac

  • Bento
  • Boushal
  • Simakan
  • Amri
  • Iñigo
  • Ayman
  • Khaibari
  • Coman
  • Mané
  • João Félix
  • Ronaldo (C)

Alineación de Damac para visitar a Al-Nassr

  • Kerwin
  • Hawsawi
  • Harkass
  • Bedrane
  • Al-Obaid
  • Sylla
  • Abdullah
  • Vada
  • Meite
  • Arielson
  • Okita
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En sintesis

  • El delantero portugués Cristiano Ronaldo será el atacante titular de Al-Nassr frente a Damac.
  • El conjunto Al-Nassr necesita una victoria para asegurarse el título de la Saudi Pro League.
  • El arquero brasileño Bento forma parte de la alineación titular del equipo local frente a Damac.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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