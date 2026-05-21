Desde las 12:00 hs de la CDMX, Al-Nassr recibe a Damac por la última jornada de la Saudi Pro League en un partido que puede definir toda la temporada. El equipo de Cristiano Ronaldo llega obligado a ganar para depender de sí mismo y quedarse con el campeonato saudí.
Después de dejar escapar la oportunidad en la jornada pasada tras el empate agónico de Al-Hilal, ahora el conjunto de CR7 sabe que no tiene margen de error. Una victoria lo convertirá automáticamente en campeón, mientras que cualquier otro resultado podría complicarlo seriamente.
Si Al-Nassr empata o pierde, dependerá de lo que haga Al-Hilal en su encuentro. Incluso, existe la posibilidad de quedarse con las manos vacías en caso de igualdad en puntos, ya que el desempate favorece a su clásico rival por los enfrentamientos directos entre ambos equipos.
Alineación de Al-Nassr para recibir a Damac
- Bento
- Boushal
- Simakan
- Amri
- Iñigo
- Ayman
- Khaibari
- Coman
- Mané
- João Félix
- Ronaldo (C)
Alineación de Damac para visitar a Al-Nassr
- Kerwin
- Hawsawi
- Harkass
- Bedrane
- Al-Obaid
- Sylla
- Abdullah
- Vada
- Meite
- Arielson
- Okita
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En sintesis
- El delantero portugués Cristiano Ronaldo será el atacante titular de Al-Nassr frente a Damac.
- El conjunto Al-Nassr necesita una victoria para asegurarse el título de la Saudi Pro League.
- El arquero brasileño Bento forma parte de la alineación titular del equipo local frente a Damac.