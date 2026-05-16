Cristiano Ronaldo pierde la Champions League 2 con Al-Nassr

Una nueva desilusión para Cristiano Ronaldo, el astro portugués tuvo a media semana la oportunidad de salir campeón en la Saudí Pro League, pero en el último minuto del partido cayó un autogol que evitó que ante el Al-Hilal pudieran conseguir ese título que tanto le hace falta al futbolista portugués con el Al-Nassr, pero no pudieron.

Publicidad

Y precisamente este sábado, tenían la oportunidad de reivindicarse en la Champions League 2 cuando se enfrentaran en la final ante el Gamba Osaka, quienes los vencieron por la mínima y se quedaron de nueva cuenta sin la posibilidad de levantar un campeonato, por lo que la reacción del “Bicho” fue de desilusión.

La reacción de Cristiano Ronaldo tras perder otro título

Inmediatamente de que se pitó el final del partido, las cámaras enfocaron al equipo rival que estaba celebrando, pero no pasó desapercibido el rostro de CR7 cuando se veía incrédulo de no poder conseguir ese título que se le sigue negando con el equipo de Arabia, la molestia e incluso la indiferencia de que no era lo que esperaba.

Cristiano Ronaldo se va devastado después de perder la final. pic.twitter.com/gqypMZZEdI https://t.co/9ZGinkK9AF — MT2 (@madrid_total2) May 16, 2026

Publicidad

Pero no todo está perdido para Cristiano y es que todavía tiene la posibilidad de conseguir en la última jornada el título en la Liga de Arabia Saudita, por lo que el próximo jueves 21 de mayo del 2026 tendrán que medirse ante el Damac para saber si podrá levantar ese campeonato, pasando el trago amargo de esta derrota.

Lo que pueda lograr a nivel de club en lo que resta de esta temporada será clave para su desempeño en el Mundial con la Selección de Portugal. Lo ideal para Ronaldo es que pueda lograr ese campeonato a mitad de semana, para así llegar con el mejor ánimo de pelear ahora por una Copa del Mundo, exigiéndose como hasta ahora lo ha hecho.

En síntesis

El Gamba Osaka venció por la mínima al Al-Nassr en la final de la Champions League 2.

venció por la mínima al Al-Nassr en la final de la Champions League 2. El astro Cristiano Ronaldo sufrió una nueva derrota y se quedó sin el campeonato asiático.

sufrió una nueva derrota y se quedó sin el campeonato asiático. Un autogol en el último minuto ante Al-Hilal evitó el título en la liga saudí.