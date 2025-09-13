Las alineaciones de Brentford vs. Chelsea por la Jornada 4 de la Premier League 2025-26

Chelsea busca seguir a paso firme en la Premier League 2025-26. El flamante campeón del Mundial de Clubes 2025 está invicto en la presente temporada y visita a Brentford por la Jornada 4 en busca de subirse a la cima de la tabla a la espera de que juegue Liverpool (domingo ante Burnley).

Tras empatar en la primera jornada sin goles con Crystal Palace, los Blues vencieron a West Ham y Fulham. Brentford, por su parte, viene de perder contra el recién ascendido Sunderland y marcha 16° solamente con tres puntos, por lo que podría caer en zona de descenso si no suma unidades ante Chelsea.

Probable alineación de Brentford

Kelleher

Kayode

Van der Berg

Collins

Lewis-Potter

Henderson

Yarmolyuk

Ouattara

Damsgaard

Schade

Thiago

Brentford vs. Chelsea en la temporada 2024-25 (GETTY IMAGES)

Probable alineación de Chelsea