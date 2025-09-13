Es tendencia:
Las alineaciones de Brentford vs. Chelsea por la Jornada 4 de la Premier League 2025-26

Los Blues visitan el Gtech Community Stadium con el objetivo de convertirse en punteros a la espera de que Liverpool juegue su partido.

Por Leandro Barraza

Brentford recibe a Chelsea por la Premier League
Chelsea busca seguir a paso firme en la Premier League 2025-26. El flamante campeón del Mundial de Clubes 2025 está invicto en la presente temporada y visita a Brentford por la Jornada 4 en busca de subirse a la cima de la tabla a la espera de que juegue Liverpool (domingo ante Burnley).

Tras empatar en la primera jornada sin goles con Crystal Palace, los Blues vencieron a West Ham y Fulham. Brentford, por su parte, viene de perder contra el recién ascendido Sunderland y marcha 16° solamente con tres puntos, por lo que podría caer en zona de descenso si no suma unidades ante Chelsea.

Probable alineación de Brentford

  • Kelleher
  • Kayode
  • Van der Berg
  • Collins
  • Lewis-Potter
  • Henderson
  • Yarmolyuk
  • Ouattara
  • Damsgaard
  • Schade
  • Thiago
Brentford vs. Chelsea en la temporada 2024-25 (GETTY IMAGES)

Probable alineación de Chelsea

  • Robert Sánchez
  • Malo Gusto
  • Chalobah
  • Adarabioyo
  • Cucurella
  • Caicedo
  • Enzo Fernández
  • Pedro Neto
  • Estevao
  • Gittens
  • Joao Pedro
leandro barraza
Leandro Barraza
