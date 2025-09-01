El desenlace de la novela sobre el futuro de Santiago Giménez continúa siendo una incógnita y este lunes sumó un nuevo capítulo en el día del cierre del mercado de pases en las principales ligas de Europa. En este caso, se trató de reportes que ubicaron al delantero de Milan en el radar de Chelsea.

ver también Massimiliano Allegri, DT de Milan, apoyó a Santiago Giménez en el cierre del mercado: “Esperamos…”

Al respecto, el reconocido periodista Fabrizio Romano, especialista en mercado de fichajes, afirmó en su cuenta personal de X (ex Twitter) que, a pesar de los trascendidos, no hay interés del campeón del Mundial de Clubes en fichar al surgido en Cruz Azul.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, otras informaciones acerca de sondeos por Santiago Giménez desde la Premier League comenzaron a gana fuerza. Sin ir más lejos, Alessandro Jacobone informó sobre un interés por parte tanto de Brentford como de Sunderland, aunque aún no se consignó si Milan recibió alguna oferta formal por el futbolista de 24 años.

Cabe destacar que el propio Fabrizio Romano también indicó que el ex Feyenoord dio el visto bueno para continuar en Italia, pero defendiendo los colores de Roma. Se trataría de un trueque entre los Diablos y la Loba en el cual el mexicano se marcharía al conjunto capitalino a cambio del ucraniano Artem Dobvyk.

Santiago Giménez podría marcharse a Roma como parte de un trueque por Artem Dovbyk. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Los números de Santiago Giménez en Milan

Desde su arribo en enero del 2025, Santiago Giménez disputó 22 compromisos con Milan, siendo titular en 11 de ellos. Además, logró marcar seis goles y cuatro asistencias. Esta temporada, en tanto, jugó desde el arranque en los tres partidos de su equipo (dos por la Serie A y uno por la Coppa Italia), sin tantos y con un pase gol.

Por lo pronto, el futuro inmediato del Chaquitoestará en la Selección Mexicana, ya que fue convocado por Javier Aguirre de cara a los amistosos pertenecientes a la fecha FIFA de septiembre ante Japón (6/9) y Corea del Sur (9/9) en Estados Unidos.