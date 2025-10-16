Mientras Messi ganó 130 millones de dólares esta temporada, lo que recibió Lamine Yamal

La Revista ‘Forbes’ sacó un nuevo ranking de aquellos que dan mucho de qué hablar. En esta ocasión, se publicaron los futbolistas mejor pagados del mundo en 2025 y una de las sorpresas fue la gran diferencia entre lo que recibieron Lionel Messi y el nuevo integrante del Top-10: Lamine Yamal.

Leo Messi está cada vez cerca de firmar una renovación de contrato con Inter Miami que, además del salario base de $20.4 millones de dólares, le representa US$60 millones de ganancias en 2025. Este dinero, más los ingresos que el ’10’ argentino recibe por fuera de la cancha, le permitieron ser el segundo jugador mejor pagado de esta temporada.

Con una inesperada irrupción en el mundo del fútbol al debutar a los 15 años y en tan solo dos años ya ganar la Eurocopa con España, FC Barcelona sabía que tenía que asegurar a Lamine Yamal con un contrato hasta 2031, que fue el gran responsable de ganar $33 millones de dólares en 2025. Es el décimo jugador que más dinero recibió en 2025.

Comparación de lo que ganaron Lionel Messi y Lamine Yamal en 2025

Lionel Messi y Lamine Yamal salieron de las inferiores del Barcelona. (Foto: Getty Images)

Según los futbolistas mejor pagados del mundo en 2025 de la Revista ‘Forbes’, Lionel Messi ganó $130 millones de dólares por los ingresos dentro y fuera de la cancha. ¿Y cuánto recibió Lamine Yamal? El nuevo ’10’ del Barcelona ganó US$43 millones por su salario y patrocinios con marcas como Beats by Dre, Adidas, Konami y Powerade, entro otras. Esto quiere decir que Leo percibió $87 millones de dólares más de lo que ganó Yamal.

Lo último que dijo Messi sobre Lamine Yamal

“Es impresionante lo que demuestra, lo que está haciendo, lo que hizo. Ya fue campeón de Europa (…) Como inicié yo, él también lo hace por derecha. Quizá en unos años termina jugando de otra manera también. No hay dudas que tiene unas condiciones bárbaras, hoy por hoy ya es uno de los mejores del mundo”, dijo Leo Messi sobre Lamine Yamal en el programa ‘Simplemente Fútbol’, de YouTube.

