Las alineaciones de Real Oviedo vs. Barcelona por la Jornada 6 de LaLiga 2025-26

LaLiga de España no descansa y este jueves 25 de septiembre vuelve a tener actividad luego de las victorias de Real Madrid y Atlético de Madrid entre semana. Ahora es el turno del FC Barcelona, otro de los candidatos, que visita a Real Oviedo desde 13:30 hs (CDMX) en el marco de la Jornada 6.

El conjunto azulgrana está invicto, pero dejó dos puntos en el camino en el empate con Rayo Vallecano y está obligado a ganar esta tarde en el Estadio Carlos Tartiere si quiere seguir de cerca al Madrid, único equipo con puntaje ideal en este inicio de temporada en el campeonato liguero español.

Real Oviedo, por el contrario, perdió cuatro de los cinco partidos que disputó hasta la fecha. Solamente venció por la mínima a Real Sociedad en la tercera jornada y necesita sumar para escapar de la zona de descenso. El club de Asturias ascendió a LaLiga esta temporada y debe hacerlo mejor para permanecer en la categoría.

Publicidad

Publicidad

ver también La primera publicación de Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro con Ousmane Dembélé: “Tienes que…”

Alineación de Real Oviedo:

Aarón Escandell

Lucas

Eric Bailly

Carmo

Rahim

Reina

Leander Dendoncker

Hassan

Ilyas Chaira

Santi Cazorla

Salomón Rondón

Marcus Rashford celebra en la victoria de Barcelona vs. Newcastle (GETTY IMAGES)

Alineación de FC Barcelona:

Joan García

Ronald Araujo

Eric García

Pau Cubarsí

Gerard Martín

Pedri

Marc Casadó

Dani Olmo

Raphinha

Marcus Rashford

Ferran Torres

Publicidad