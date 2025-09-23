Lamine Yamal se quedó con las ganas de que Ronaldinho mencione su nombre y no el de Ousmane Dembélé en lo que fue la ceremonia del Balón de Oro de este lunes. Sin embargo, el futbolista del Barcelona quedó segundo en la votación y el francés ganó el premio por primera vez en su historia.

De todos modos, Lamine Yamal tiene recién 18 años y está claro que será una parte importante de estas ceremonias durante mucho tiempo. Unas horas después de lo que fue la ceremonia, el joven del Barcelona habló por primera vez en público.

Lamine Yamal compartió una publicación en su cuenta de Instagram con varias imágenes y el joven se mostró feliz por haber ganado de nuevo el Premio Kopa: “El plan de Dios es perfecto, tienes que escalar para llegar a la cima. Estoy feliz por el Premio Kopa y felicito a Ousmane Dembélé por el galardón y su gran temporada“, escribió el crack.

El mensaje de Lamine Yamal en inglés (@lamineyamal)

El futbolista del Barcelona dejó la polémica atrás por no haber ganado el premio, felicitó al jugador del PSG, y bajó los humos de las declaraciones de su padre luego de la ceremonia. Ahora Lamine Yamal ya puede enfocarse de lleno en la temporada que ya empezó.

La lesión de Lamine Yamal

Lamine Yamal se perdió los partidos contra el Valencia y el Getafe por LaLiga y tampoco pudo estar presente en el juego ante Newcastle por la UEFA Champions League. El joven está padeciendo una pubalgia (dolor en el pubis) y las últimas semanas estuvo haciendo rehabilitación.

El Barcelona juega este jueves frente al Real Oviedo por LaLiga y aún su presencia es duda. Lo más probable es que Lamine Yamal regrese el próximo domingo contra Real Sociedad, unos días antes del enfrentamiento del conjunto culé frente al PSG por Champions League.