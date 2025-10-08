Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más determinantes de la historia del futbol. El crack portugués logró cosas únicas a lo largo de su carrera y compitió durante años con Lionel Messi para definir quién era el mejor de todos los tiempos. A sus 40 años, después de brillar en Europa y ganar cinco Champions League, cinco Balones de Oro y muchos títulos más, hoy disfruta una etapa más tranquila en Arabia Saudita.

Aunque ya no está en la élite del fútbol europeo, CR7 sigue siendo un competidor incansable. Su mentalidad ganadora no se apaga y sus próximos objetivos están muy claros: alcanzar los 1000 goles como profesional, conseguir su primer título con Al-Nassr y cumplir su gran sueño pendiente, ser campeón del mundo con Portugal.

Sin embargo, el final de su carrera ya se asoma en el horizonte. Cristiano sabe que su retiro está cada vez más cerca y, por primera vez, decidió hablar abiertamente sobre eso. Sus palabras encendieron las alarmas en todo el mundo del futbol.

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre su retiro

“Mi familia me dice: ‘Ya es hora de que pares. Ya lo has hecho todo. ¿Para qué quieres marcar 1000 goles?’ Pero no lo creo. ¿Por qué no seguir? Cuando termine me sentiré realizado porque lo di todo”, expresó Cristiano en primer lugar, dejando en claro que va por más.

Y luego agregó: “Creo que aún tengo mucho que aportar al fútbol y a la selección. Quiero seguir jugando unos años, no muchos, para ser sincero. Sé que no me quedan muchos años, pero los pocos que tengo, intento disfrutarlos al máximo”.

Por último, dejó una confesión que emocionó a todos sus seguidores: “Si pudiera, jugaría solo para la selección. No jugaría para ningún club porque es la culminación y la cima de un futbolista”.

