Mientras la mansión de Cristiano Ronaldo en Portugal vale 28 millones, lo que cuesta la de Lionel Messi

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi formaron una de las rivalidades más históricas e irrepetibles de la historia durante su etapa en el futbol español, jugando para Real Madrid y Barcelona. Ambos consiguieron cosas importantes, conquistaron Europa y España tanto a nivel personal como colectivo.

En su momento se disputaban todos los premios individuales y estaba todo muy parejo, aunque en el debate algunos ponen a uno por encima del otro. Gracias a lo que consiguieron y los contratos que tenían, lograron generar una riqueza importante que los salvará económicamente tanto a ellos como también a sus familias que luego serán herederos de ese patrimonio.

Y a lo largo de los años se hicieron dueños de distintas propiedades. Ahora, vamos a comparar una de las mansiones que adquirieron ambos futbolistas en los últimos años.

Mansión de CR7 vs. Mansión de Messi

Cristiano Ronaldo se pasó de lujo con su mansión en Quinta da Marinha, en Cascais, a apenas 20 km de Lisboa. La compró en 2022 por 10 millones de dólares y luego la transformó por completo con meses de remodelaciones que dejaron boquiabiertos a todos.

La casa tiene cuatro pisos con cuatro suites de alto nivel, sala de cine, gimnasio, cancha de tenis, dos garajes y hasta dos piscinas, una cubierta con spa. De los 2,720 m² de la propiedad, 544 son jardines y terrazas al aire libre con paneles solares, haciendo de esta residencia la más cara de Portugal, estimada en unos 28 millones de dólares.

Por dentro, el lujo es extremo: canillas de oro, mesadas de mármol italiano, calefacción inteligente y un mural personalizado de Louis Vuitton. Con enormes ventanales y terrazas que ofrecen vistas impresionantes, esta mansión muestra el estilo de vida millonario de CR7, una de las tantas joyas que tiene alrededor del mundo.

Lionel Messi compró en septiembre de 2023 una mansión de lujo en Fort Lauderdale por 10,75 millones de dólares, y actualmente su valor se estima en 25 millones de dólares. La casa tiene más de 975 metros cuadrados construidos, con diez dormitorios, incluida una suite VIP para invitados, y nueve baños completos.

El dormitorio principal, destinado a Messi y Antonela Roccuzzo, ocupa cerca de 150 metros cuadrados, más grande que muchas casas enteras, mientras que el resto de la vivienda sigue la línea de lujo con cocina italiana, gimnasio, spa, oficinas privadas, sala de entretenimiento y un garaje para tres autos.

En el exterior, la propiedad presume de una piscina infinita, dos muelles privados y amplias terrazas con vistas al canal que rodea la isla, todo sobre un terreno de menos de medio acre. Ubicada en Bay Colony, una de las zonas más exclusivas de Florida.

