Este martes continuaron las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los equipos que buscaba sellar su clasificación era la Portugal de Cristiano Ronaldo, que llegaba con puntaje perfecto y con la ilusión de asegurar su boleto cuanto antes.

El partido ante Hungría comenzó a las 12:45 hs de la CDMX y los lusos necesitaban una victoria, además de esperar el resultado entre Irlanda y Armenia, para poder festejar la clasificación al certamen internacional antes de que termine la fase de grupos.

Sin embargo, el encuentro no comenzó de la mejor manera para los dirigidos por Roberto Martínez. Hungría sorprendió a todos y se puso en ventaja rápidamente, complicando los planes de Portugal, que debía reaccionar cuanto antes para no dejar escapar puntos importantes.

Bastaron solo unos minutos para que uno de los mejores futbolistas de la historia, Cristiano Ronaldo, vuelva a aparecer en el momento justo. Con un gol característico, el astro portugués puso el empate en la primera mitad y volvió a demostrar que su vigencia no tiene fecha de vencimiento.

Y no se quedó ahí ya que sobre el final del primer tiempo, el ex Real Madrid convirtió el segundo tanto de su equipo para dar vuelta el encuentro y acercarse cada vez más a los 1000 goles.

La carrera de Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles

Con este doblete, Cristiano Ronaldo alcanzó los 41 goles en Eliminatorias con Portugal, superando al guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz (39) y convirtiéndose en el máximo goleador de la historia a nivel eliminatorias rumbo al Mundial.

Además, ya suma 948 anotaciones oficiales en toda su carrera profesional. A sus 40 años, sigue rompiendo marcas y está a solo 52 goles de llegar a los 1000, un número que parece imposible para cualquier otro jugador.

Lionel Messi también sueña con la cifra histórica

Por su parte, Lionel Messi continúa firme en su camino goleador. Tras el doblete que marcó el fin de semana pasado con Inter Miami, llegó a 886 goles en 1126 partidos disputados. Aunque el portugués tiene más encuentros jugados (1290), la carrera entre ambos sigue más viva que nunca y promete extenderse hasta el final de sus trayectorias.