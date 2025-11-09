A pesar de no estar en las ligas más competitivas de Europa, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen más vigentes que nunca, demostrando su calidad y liderazgo en cada partido en Arabia Saudita y Estados Unidos. Ambos jugadores continúan siendo protagonistas y luchando por alcanzar los 1000 goles como profesionales en sus carreras.

Este fin de semana, Cristiano Ronaldo anotó un tanto de penal en la victoria de Al-Nassr ante Naom, sumando un gol más a su impresionante registro. Por su parte, Lionel Messi brilló con un doblete en el triunfo de Inter Miami ante Nashville en la MLS, demostrando que su capacidad goleadora sigue intacta.

Actualmente, CR7 suma 953 goles oficiales, mientras que Messi lleva 894, manteniendo la expectativa de ver quién llegará primero al histórico récord de los 1000 goles. Cada partido es una oportunidad para acercarse a esa cifra y romper nuevos récords que quedarán para la historia del fútbol mundial.

Las asistencias de Lionel Messi

Más allá de los goles, las asistencias de Messi marcan una clara ventaja sobre Cristiano Ronaldo. Este fin de semana, en la liga estadounidense, Messi volvió a destacarse repartiendo juego y siendo determinante para su equipo, rompiendo otro récord importante que lo consolida como uno de los mejores generadores de juego de la historia.

Lionel Messi alcanzó las 400 asistencias en su carrera, mientras que Cristiano Ronaldo se queda en 259. Esta cifra demuestra la capacidad del argentino para no solo marcar goles, sino también para crear oportunidades y ser decisivo para sus compañeros.

