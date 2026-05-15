El portugués y su club se encuentran a la expectativa de un duelo clave en la pelea por el campeonato. El escenario.

La Saudi Pro League acaparará los focos dentro de la agenda futbolera de este sábado: es que si bien aún se está transitando la penúltima jornada, el título podría definirse antes de tiempo. Al-Hilal recibirá a Neom SC en un encuentro determinante, que contará con la atención de todos los seguidores del torneo de Primera División de aquel país.

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Actualmente, en los primeros puestos de la tabla, Al-Hilal marcha 2° con 78 puntos, pero con un partido disputado menos que el líder, que es este juego de turno ante Neom. Ahora bien, el duelo toma relevancia ya que Al-Nassr está 1° con 83 puntos, con un compromiso más (el empate del martes pasado que estiró la contienda por el trofeo).

Bajo estas circunstancias, el equipo de Cristiano Ronaldo podría gritar campeón este sábado, si se da el resultado más favorable para sus aspiraciones por el campeonato. Lo curioso es que Al-Nassr tiene también una final al mediodía por Copa pero previamente, por la mañana, también sabrá su suerte en el torneo doméstico, según lo que ocurra.

Al-Hilal y Al-Nassr definen al campeón árabe [Foto: Getty]

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Pasando en limpio, y para que quede claro el panorama del conjunto de CR7, si Al-Hilal no le gana a Neom, Al-Nassr se consagrará mañana mismo. Una derrota o un empate bajarían a su contendiente de las chances matemáticas de luchar hasta el final, ya que luego sólo queda una fecha. Ahora bien, si Al-Hilal gana, se extiende una semana más la definición.

Si Al-Hilal pierde con Neom SC, Al-Nassr y Cristiano Ronaldo serán campeones .

. Si Al-Hilal empata con Neom SC, Al-Nassr y Cristiano Ronaldo serán campeones .

. Si Al-Hilal le gana a Neom SC, Al-Nassr y Cristiano Ronaldo deberán esperar una jornada más para saber si serán campeones.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Al-Hilal vs. Neom SC desde México?

El partido crucial de esta Saudi Pro-League 2025/26 se llevará a cabo este sábado 16 de mayo, desde las 10.05 hora CDMX, en el Kingdom Arena, ubicado en Riad, Arabia Saudita. El enfrentamiento entre el segundo y el octavo de la tabla se podrá seguir en México únicamente a través de la plataforma online de paga FOX One. ¿Se le dará a Cristiano Ronaldo el marcador que necesita?

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La tabla de posiciones EN VIVO de la Saudi Pro League 2025/26: