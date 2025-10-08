Real Madrid tuvo un inicio de temporada soñado. A excepción de un tropiezo con Atlético de Madrid, el conjunto comandado por Xabi Alonso ganó todos los partidos y es líder tanto en LaLiga de España como en la UEFA Champions League. No obstante, una de las figuras del equipo reveló que meses atrás consideró la idea de retirarse del futbol.

Se trata de Éder Militão. El defensa central del Madrid es una pieza clave en la alineación de Xabi y hasta se dio el lujo de marcar un golazo en la victoria por 2-0 sobre Espanyol. Sin embargo, en una reciente rueda de prensa que brindó con la selección de Brasil hizo la cruda confesión sobre la opción de colgar las botas con apenas 27 años a raíz de sus graves lesiones.

Éder Militao, defensa de Real Madrid (GETTY IMAGES)

“Con mi segunda lesión, me pasaron muchas cosas por la cabeza. Pensé en dejar el futbol porque no es fácil, pero con la ayuda de mi esposa, mi hija y mis compañeros, hoy estoy aquí para jugar bien”, comenzó contando Militão en la previa de los amistosos de la Verdeamarela con Corea del Sur y Japón.

Más adelante, completó sobre su difícil proceso: “Han sido dos años difíciles, con dos lesiones muy complicadas. La segunda la enfrentas de otra manera porque ya conoces el proceso. No es fácil. Tienes que estar muy apegado a tu familia, a Dios… De repente, estás en casa dependiendo de que alguien te ayude. Gracias a Dios, me recuperé de las lesiones y volví al máximo nivel, lo cual no es fácil”.

¿Cómo fueron las lesiones de Éder Militão?

En primer lugar, se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda el 12 de agosto 2023 en un partido contra Athletic Club. Esta lesión le provocó una inactividad de 214 días. Sin embargo, en noviembre de 2024, Militão sufrió una rotura completa del ligamentro cruzado anterior de su rodilla derecha que lo alejó otro 224 días de los terrenos de juego.

La primera lesión grave de Éder Militao con Real Madrid (GETTY IMAGES)

En total, el futbolista de Real Madrid estuvo 438 días sin actividad y se perdió un total de 94 partidos. Sin embargo, pudo reponerse a la adversidad, volvió a ganarse el puesto de titular en el Merengue y ahora está de nuevo con la selección de Brasil.