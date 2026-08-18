¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al-Diriyah vs. Al-Nassr por la King’s Cup 2026?

El futbolista portugués no formará parte del equipo titular para el partido por la King´s Cup.

Cristiano Ronaldo no estará presente en el encuentro entre Al-Diriyah y Al-Nassr por la King’s Cup 2026. El partido comenzará a las 12:00 horas de la Ciudad de México, pero el portugués deberá esperar para volver a tener minutos oficiales esta temporada.

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La principal razón tiene que ver con su puesta a punto. Ronaldo se reincorporó hace pocos días a los entrenamientos de Al-Nassr después de un período prolongado de descanso tras el Mundial y su boda, por lo que todavía no cuenta con el ritmo competitivo necesario.

El cuerpo técnico de Ange Postecoglou decidió no arriesgar a su máxima figura en este compromiso y darle más tiempo para recuperar su mejor condición física. De hecho, el delantero realizará trabajos específicos de preparación física en las instalaciones del club mientras sus compañeros disputan el encuentro.

Cristiano jugará en la liga

Además, la intención de Al-Nassr es tener a Cristiano en plenitud para los próximos compromisos de la Saudi Pro League. El equipo comenzó el campeonato con una contundente victoria por 3-0 ante Al-Fateh, pero el portugués tampoco participó de ese encuentro.

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De esta manera, el esperado debut oficial de Cristiano Ronaldo en la temporada 2026-27 tendrá que esperar. Al-Nassr buscará avanzar en la King’s Cup sin su principal figura y mantener el buen comienzo de campaña.

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