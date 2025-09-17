¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. FC Istiklol por la Champions League de Asia?

Esta semana comenzó la Champions League de Asia 2025-2026. Al-Nassr nunca ganó este certamen y buscará hacerlo por primera vez en su historia. El equipo de Cristiano Ronaldo se enfrenta este miércoles 17 de septiembre contra el FC Istiklol por la Jornada 1.

En la temporada pasada, el Al-Nassr se quedó a las puertas de disputar la final y el conjunto de Arabia Saudita realizó grandes fichajes en el mercado con la idea de conseguir el título. Sin embargo, este primer partido lo jugará sin la presencia de Cristiano Ronaldo.

ver también ¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. FC Istiklol por la Champions League de Asia

¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo?

De acuerdo a los reportes en Arabia Saudita, el delantero portugués no sufrió ninguna lesión y su ausencia en el partido ante FC Istiklol es para que Cristiano Ronaldo descanse debido a que el rival de este miércoles es menor y la temporada es larga.

Publicidad

Publicidad

Hasta el momento, Cristiano Ronaldo convirtió 2 goles y dio 1 asistencia en 4 partidos disputados con Al-Nassr. El jugador de 40 años, además, viene de jugar dos encuentros con la Selección de Portugal por las Eliminatorias UEFA y Jorge Jesús, el técnico, tiene que gestionar el desgaste del crack.

Cristiano Ronaldo estuvo presente en la victoria por 2-0 ante Al-Kholood del fin de semana pasado y hoy le toca descanso. Se espera que el delantero portugués vuelva al campo el próximo sábado, cuando Al-Nassr se enfrente con Al Riyadh por la Saudi Pro League.