¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. FC Istiklol por la Champions League de Asia

Cristiano Ronaldo sigue teniendo una cuenta pendiente desde que llegó al futbol de Arabia Saudita para convertirse en nuevo futbolista del Al-Nassr y quiere romper esa maldición. El futbolista portugués que lo ha ganado todo en su carrera en cada club al que fue, todavía no ha logrado ser campeón con el equipo árabe y hace poco estuvo muy cerca.

Sin embargo, cayeron en la final de la Supercopa de Arabia Saudita hace unas semanas atrás en manos del Al-Ahli y el astro portugués por el momento deberá seguir esperando. La frustración es grande porque Ronaldo había sido pieza clave en la clasificación y buscaba su primer título en Medio Oriente.

Además de la liga, otro de los grandes objetivos del equipo es competir en la Champions League de Asia, un certamen en el que Al-Nassr quiere dejar huella. La ilusión de los aficionados está intacta y todos esperan que el equipo logre dar ese salto internacional que le falta desde hace tiempo.

En este contexto, Al-Nassr debutará este miércoles ante Istiklol a las 12:15 hs de la CDMX por la primera jornada de la competición internacional. El objetivo es empezar el torneo con el pie derecho, aunque sin la presencia de CR7 que tendrá descanso y no estará disponible en este estreno.

Alineación de Al-Nassr para la Champions de Asia

Bento

Sultan

Amri

Iñigo Martínez

Saad

Wesley

Khaibary

Ângelo Gabriel

Ghareeb

João Félix

Haroune Camara

Alineación de Istiklol para enfrentar al Al-Nassr

Muhriddin Hasanov

Tabrez Islomov

Rudolf Turkaj

Kirill Suslov

Marlen Chobanov

Amirbek Dzhuraboev

Joseph Okoro

Reza Dehghani

Alisher Dzhalilov

Ekhson Pandzhshanbe

Manuchekhr Dzhalilov

