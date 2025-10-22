Es tendencia:
¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Goa vs. Al-Nassr por la AFC Champions League Two?

El delantero portugués no estará en el partido que disputará el equipo árabe y el motivo sorprendió a todos.

Por Ramiro Canessa

Cristiano Ronaldo será baja en Al-Nassr.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo será baja en Al-Nassr.

Al-Nassr tiene otro partido importante este miércoles 22 de octubre por la AFC Champions League Two. El equipo de Jorge Jesús va por su tercera victoria al hilo en la competición.

Después de ganar los dos primeros partidos que lo dejaron como único líder del grupo D, el conjunto árabe se mide frente al Goa desde las 7:45 hs de la CDMX en busca de seguir sumando resultados positivos en lo que va de esta temporada.

Su rival no ha tenido una buena participación en el torneo, ya que perdió los dos primeros compromisos del grupo, y es por eso que el Al-Nassr parte como favorito en los papeles para sumar nuevamente de a tres. Sin embargo, el equipo no podrá contar con una de sus piezas más importantes para el duelo de hoy.

¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo ante Goa?

Cristiano Ronaldo no estará presente en el partido por un motivo en particular. El atacante, que viene de brillar tanto con la Selección de Portugal como también en su último compromiso con Al-Nassr, no viajó junto al resto del plantel para el partido de esta jornada.

Todo parece indicar que la decisión se tomó por precaución, ya que el cuerpo técnico busca darle descanso para evitar una sobrecarga física en un calendario que viene siendo muy exigente. Jorge Jesús quiere tenerlo al 100% de cara a los próximos compromisos tanto en la liga local como en el torneo continental.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
