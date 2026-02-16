¿Por qué no juega Karim Benzema en Al-Hilal vs. Al-Wahda por la Champions League de Asia?

Se termina la fase de grupos de la Champions League de Asia. Este lunes, Al-Hilal recibe a Al-Wahda por la Jornada 8 del Grupo B con la tranquilidad de que finalizará en lo más alto de la tabla de posiciones pase lo que pase.

El conjunto de Riad le lleva cinco puntos al escolta, Al-Ahli, con tres por disputarse, por lo que el encuentro que se jugará en el Kingdom Arena desde las 12:15 hs (centro de México) será un mero trámite. No obstante, llama la atención una ausencia: la de Karim Benzema.

¿Por qué no juega Karim Benzema en Al-Hilal vs. Al-Wahda?

Al-Hilal rompió el mercado con la contratación de Karim Benzema proveniente de Al-Ittihad. En su debut, el francés marcó un triplete y los aficionados esperan ansiosos cada encuentro para volver a disfrutarlo. Sin embargo, no fue ni siquiera convocado para el partido de este lunes por la Champions League de Asia.

Ahora bien, hay una explicación sencilla. Al ser un fichaje nuevo, no está incluido en la lista de Al-Hilal para la fase de grupos del certamen. Benzema recién podrá ser anotado a partir de la próxima instancia y es por eso que hoy no sumará minutos.