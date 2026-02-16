Es tendencia:
¿Por qué no juega Karim Benzema en Al-Hilal vs. Al-Wahda por la Champions League de Asia?

El fichaje estrella del equipo de Riad no está ni siquiera convocado para el partido de esta tarde y no es por lesión.

Por Leandro Barraza

Karim Benzema con la indumentaria de Al-Hilal
Karim Benzema con la indumentaria de Al-Hilal

Se termina la fase de grupos de la Champions League de Asia. Este lunes, Al-Hilal recibe a Al-Wahda por la Jornada 8 del Grupo B con la tranquilidad de que finalizará en lo más alto de la tabla de posiciones pase lo que pase.

El conjunto de Riad le lleva cinco puntos al escolta, Al-Ahli, con tres por disputarse, por lo que el encuentro que se jugará en el Kingdom Arena desde las 12:15 hs (centro de México) será un mero trámite. No obstante, llama la atención una ausencia: la de Karim Benzema.

Karim Benzema marcó un triplete en su debut con Al-Hilal

Karim Benzema marcó un triplete en su debut con Al-Hilal

¿Por qué no juega Karim Benzema en Al-Hilal vs. Al-Wahda?

Al-Hilal rompió el mercado con la contratación de Karim Benzema proveniente de Al-Ittihad. En su debut, el francés marcó un triplete y los aficionados esperan ansiosos cada encuentro para volver a disfrutarlo. Sin embargo, no fue ni siquiera convocado para el partido de este lunes por la Champions League de Asia.

Ahora bien, hay una explicación sencilla. Al ser un fichaje nuevo, no está incluido en la lista de Al-Hilal para la fase de grupos del certamen. Benzema recién podrá ser anotado a partir de la próxima instancia y es por eso que hoy no sumará minutos.

