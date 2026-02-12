¿Por qué no juega Obed Vargas en Atlético Madrid vs. Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey 2026?

Está todo listo para que se lleve a cabo la segunda semifinal de la Copa del Rey. Atlético de Madrid y Barcelona le darán inicio a la segunda serie que busca un nuevo finalista doméstico. En ese sentido, los Colchoneros pondrán en campo lo mejor que tienen a disposición, con la mala noticia para México de que Obed Vargas no sumará minutos desde el inicio en el local.

En el Cívitas Metropolitano, Atlético de Madrid buscará aprovechar la ventaja de estar en casa para adelantarse en la historia que se definirá el próximo martes 3 de marzo en el Camp Nou. Con la difícil misión de equiparar fuerzas con uno de los equipos que está en mejor forma, el equipo comandado por Diego Simeone no contará con Vargas.

El motivo por el que Obed Vargas no juega en Atlético Madrid vs. Barcelona

La decisión de que el mexicano no forme parte del XI inicialista está argumentada desde el punto de vista táctico. Para el Cholo, lo mejor es que el centro del campo esté conformado por la dupla que integran Koke y Marcos Llorente. De esta manera, Obed estará en la banca de sustitutos esperando por su oportunidad de saltar al campo de juego cuando el director técnico lo crea necesario y funcional para el equipo.

El ganador de esta llave se medirá en la gran final contra el vencedor de la serie que están disputando los vascos Athletic Club y Real Sociedad. Este miércoles, el equipo txuri-urdin se impuso por 1-0 en condición de visitante en San Mamés y buscará sellar el pase a la instancia definitiva el siguiente miércoles 4 de marzo.

