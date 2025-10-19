Es tendencia:
¿Por qué no juega Santiago Giménez en Milan vs. Fiorentina por la Serie A?

El delantero mexicano no será de la partida ante Fiorentina por una nueva jornada de la Serie A en la que su equipo buscará ser líder.

Por Ramiro Canessa

Santiago Giménez no será titular ante Fiorentina.
Santiago Giménez no será titular ante Fiorentina.

Milan atraviesa una temporada mucho mejor que la anterior y, con Massimiliano Allegri al mando, el equipo vuelve a ilusionarse con pelear por el título de la Serie A.

El gigante italiano busca dejar atrás los malos resultados del pasado curso, donde quedó fuera de toda competición europea, y ahora se centra en la liga local y las copas domésticas para recuperar protagonismo.

Este domingo, a las 12:45 horas de la Ciudad de México, el conjunto rossonero recibirá a la Fiorentina por la séptima jornada del campeonato italiano. El encuentro es clave, ya que en caso de conseguir la victoria, el Milan se convertirá en el único líder del torneo, aprovechando los tropiezos de Napoli y Roma en esta fecha.

Sin embargo, Allegri sorprendió con la alineación elegida para el compromiso, dejando fuera del once inicial a uno de sus jugadores más destacados. El delantero mexicano Santiago Giménez no será titular ante la Fiorentina y comenzará el partido desde el banco de suplentes.

El motivo de la ausencia de Santi Giménez

La decisión del técnico generó sorpresa entre los aficionados, aunque todo indica que se trata simplemente de una rotación. Giménez viene de disputar la fecha FIFA con la Selección de México y el cuerpo técnico optó por darle descanso, pensando en la exigente seguidilla de partidos que se avecina.

De todos modos, se espera que “Bebote” tenga minutos en la segunda mitad. Su ingreso podría ser clave para cambiar el ritmo del ataque milanista y colaborar en la búsqueda de una victoria que le permita al equipo mantenerse en la pelea por la cima del campeonato.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
