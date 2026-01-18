¿Por qué no juega Santiago Giménez en Milan vs. Lecce por la Serie A 2025-26?

AC Milán tiene un partido vital este domingo por la Serie A, donde buscará sumar de a tres para mantenerse firme en la pelea por el título. Desde las 13:45 hs, los dirigidos por Massimiliano Allegri reciben a Lecce en San Siro, en el marco de la jornada 21 del campeonato italiano.

Publicidad

Publicidad

El presente del conjunto rossonero es positivo, aunque sabe que no tiene margen de error. Actualmente, Milan se ubica segundo en la tabla de posiciones, a seis puntos del único líder, Inter de Milán, pero con un partido menos, una situación que mantiene viva la ilusión de pelear hasta el final.

Este sábado, Inter venció 1-0 a Udinese, resultado que le permitió estirar la diferencia en la cima del torneo. Sin embargo, una victoria del Milan ante Lecce le permitiría recortar la distancia a solo tres unidades, lo que volvería a encender la lucha por el Scudetto en la recta final de la temporada.

Más allá del contexto colectivo, el foco también está puesto en una ausencia importante. Milan volverá a jugar sin Santiago Giménez, delantero mexicano que no ha podido estar disponible en las últimas semanas debido a una lesión que arrastraba desde hace tiempo.

Publicidad

Publicidad

El atacante fue sometido a una operación en el tobillo, una molestia que ya venía condicionando su rendimiento y que obligó al cuerpo médico a optar por una intervención quirúrgica. Por este motivo, Giménez continúa con su proceso de recuperación y aún no está en condiciones de volver a las canchas.

¿Llega al Mundial 2026?

La situación genera preocupación pensando a futuro. ¿Se pierde el Mundial? Si bien se espera que para esa fecha ya esté recuperado y por el momento sigue en consideración de Javier Aguirre, lo cierto es que el delantero llegará con muy poca actividad a la Copa del Mundo 2026, un factor que mantiene en alerta tanto al Milan como a la Selección de México.