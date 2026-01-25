¿Dónde y en qué estadio se juega México vs. Bolivia por el amistoso internacional?

La Selección Mexicana vuelve a ver acción en el marco de un nuevo amistoso internacional. Este domingo 25 de enero se medirá con Bolivia, con la particularidad de que el enfrentamiento se llevará en una particular sede en Sudamérica, algo inédito para los comandados por Javier Aguirre que están buscando llegar a punto al próximo Mundial.

Publicidad

Publicidad

La sede que tendrá el partido entre México y Bolivia

Desde las 13:30hs del Centro de México, el Tri enfrentará a Bolivia en condición de visitante. A pesar de contar con múltiples opciones, la organización decidió que el encuentro se lleve a cabo en el Estadio Ramón Tahuichi, el cual reporta un 92% de construido (lo están remodelando), por lo que se encuentra en perfecto estado para albergar el encuentro de selecciones.

Tweet placeholder

En Santa Cruz, las inspecciones determinaron que el estadio cumplía con las normativas correspondientes para estrenarse sin estar completado. De las más de 35.000 personas que ingresan en el recinto, se espera una enorme convocatoria debido a la ilusión que hay con la selección local y la posible obtención del pasaje la gran cita.

Publicidad

Publicidad

Bolivia se está preparando para disputar el repechaje ante Surinam que le puede permitir clasificar a la Copa del Mundo de mitad de año, por lo que el encuentro tendrá tintes amistosos y de deportividad, pero con la clara consigna de sacar conclusiones que le permitan a los entrenadores definir cuestiones importantes de cara al futuro y lo que sigue de competencia.

ver también La curiosa razón por la que Javier Aguirre no estaría convencido de llevar a Julián Quiñones al Mundial

En síntesis