Es tendencia:
logotipo del encabezado
SELECCIÓN MEXICANA

¿Dónde y en qué estadio se juega México vs. Bolivia por el amistoso internacional?

Conoce la sede en la que se diputara un nuevo encuentro de preparación antes de la Copa del Mundo.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
La Selección Mexicana está lista para afrontar un nuevo amistoso.
© INSTAGRAMLa Selección Mexicana está lista para afrontar un nuevo amistoso.

La Selección Mexicana vuelve a ver acción en el marco de un nuevo amistoso internacional. Este domingo 25 de enero se medirá con Bolivia, con la particularidad de que el enfrentamiento se llevará en una particular sede en Sudamérica, algo inédito para los comandados por Javier Aguirre que están buscando llegar a punto al próximo Mundial.

Publicidad

La sede que tendrá el partido entre México y Bolivia

Desde las 13:30hs del Centro de México, el Tri enfrentará a Bolivia en condición de visitante. A pesar de contar con múltiples opciones, la organización decidió que el encuentro se lleve a cabo en el Estadio Ramón Tahuichi, el cual reporta un 92% de construido (lo están remodelando), por lo que se encuentra en perfecto estado para albergar el encuentro de selecciones.

Tweet placeholder

En Santa Cruz, las inspecciones determinaron que el estadio cumplía con las normativas correspondientes para estrenarse sin estar completado. De las más de 35.000 personas que ingresan en el recinto, se espera una enorme convocatoria debido a la ilusión que hay con la selección local y la posible obtención del pasaje la gran cita.

Publicidad

Bolivia se está preparando para disputar el repechaje ante Surinam que le puede permitir clasificar a la Copa del Mundo de mitad de año, por lo que el encuentro tendrá tintes amistosos y de deportividad, pero con la clara consigna de sacar conclusiones que le permitan a los entrenadores definir cuestiones importantes de cara al futuro y lo que sigue de competencia.

La curiosa razón por la que Javier Aguirre no estaría convencido de llevar a Julián Quiñones al Mundial

ver también

La curiosa razón por la que Javier Aguirre no estaría convencido de llevar a Julián Quiñones al Mundial

En síntesis

  • México enfrenta a Bolivia este 25 de enero a las 13:30hs en Santa Cruz.
  • El partido se disputa en el Estadio Ramón Tahuichi, actualmente al 92% de construcción.
  • Javier Aguirre lidera al equipo mientras los locales se preparan para jugar contra Surinam.
lucas lescano
Lucas Lescano
    Lee también
    ¿Por qué no juega Santiago Giménez en Roma vs. Milan por la Serie A?
    Futbol Internacional

    ¿Por qué no juega Santiago Giménez en Roma vs. Milan por la Serie A?

    Así quedó la tabla de LaLiga tras la victoria de Barcelona ante Real Oviedo
    Futbol Internacional

    Así quedó la tabla de LaLiga tras la victoria de Barcelona ante Real Oviedo

    Pronósticos Roma vs Milan: duelo clave en la lucha por el Scudetto
    Apuestas

    Pronósticos Roma vs Milan: duelo clave en la lucha por el Scudetto

    ¿Por qué no juega Gilberto Mora en Bolivia vs. México por el amistoso?
    Futbol Internacional

    ¿Por qué no juega Gilberto Mora en Bolivia vs. México por el amistoso?

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo