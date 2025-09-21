¿Por qué no juegan Bukayo Saka y Martin Odegaard en Arsenal vs. Manchester City por la Premier League 2025-26?

El Emirates Stadium de Londres será testigo de uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 5 de la Premier League 2025-26. Luego del triunfo de Manchester United ante Chelsea el sábado, este domingo es el turno del otro plato fuerte del fin de semana inglés: Arsenal vs. Manchester City.

Desde las 9:30 hs (centro de México), los Gunners recibirán a los Ciudadanos en un choque que promete no solo por los antecedentes entre estos dos equipos, sino también por los jugadores que hay de uno y otro lado. Ahora bien, hay dos habituales figuras del Arsenal que brillan por su ausencia en la alineación. Estamos hablando de Bukayo Saka y Martin Odegaard.

ver también Chelsea lo fichó en 100 millones, fue suspendido por doping y ahora sueña con ser velocista en Los Ángeles 2028

¿Por qué no juega Bukayo Saka en Arsenal vs. Manchester City?

El extremo Bukayo Saka no fue parte del once titular, pero sí integra el banco de suplentes. El inglés viene de recuperarse de una lesión en el muslo y Mikel Arteta -estratega del Arsenal- tomó la decisión de que sea una alternativa a la espera de que se ponga al 100% físicamente.

Publicidad

Publicidad

Bukayo Saka celebra un gol junto a Martin Odegaard (GETTY IMAGES)

¿Por qué no juega Martin Odegaard en Arsenal vs. Manchester City?

El caso de Martin Odegaard es distinto. A diferencia de Saka, el noruego ni siquiera aparece entre los convocados por una lesión en el hombro que lo ha apartado de los últimos encuentros. En este contexto, el ataque del Arsenal para recibir a Manchester City estará conformado por Noni Madueke, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.