Chelsea hace su primera presentación luego del parón internacional con una alineación que posee algunas bajas sensibles. El equipo de Londres fue la sensación del Mundial de Clubes 2025 como campeón inesperado y comenzó la Premier League 2025-26 invicto en los primeros tres encuentros. Ahora, visita a Brentford con la misión de continuar por la senda de la victoria en la Jornada 4.

Dentro de las ausencias, destacan las de Cole Palmer y Alejandro Garnacho. El inglés fue precisamente la figura del Mundial de Clubes con dos goles en la final ante PSG. Sin embargo, solamente disputó el primer duelo de la temporada ante Crystal Palace y se perdió los dos siguientes frente a West Ham y Fulham.

ver también Fabrizio Romano reveló la verdad sobre el supuesto interés de Chelsea en Santiago Giménez

¿El motivo? Una lesión en la ingle que también lo dejó afuera de la convocatoria de la Selección de Inglaterra. Cole acusó esta dolencia en la previa del encuentro ante West Ham y desde entonces no ha regresado a jugar. No obstante, aunque no será titular, este sábado sí aparece entre los suplentes.

Publicidad

Publicidad

El caso de Alejandro Garnacho es distinto. El extremo argentino acaba de llegar procedente del Manchester United y Enzo Maresca reveló en la semana que no está al 100% para ser titular. Sin embargo, Garna también esperará por su turno entre las alternativas.

Alejandro Garnacho en su llegada al estadio de Brentford (GETTY IMAGES)

La alineación confirmada de Chelsea vs. Brentford

Robert Sánchez

Wesley Fofana

Trevoh Chalobah

Tosin Adarabioyo

Jorrel Hato

Moisés Caicedo

Enzo Fernández

Pedro Neto

Facundo Buonanotte

Jamie Bynoe-Gittens

Joao Pedro

Publicidad