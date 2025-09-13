Real Madrid enfrenta a la Real Sociedad desde las 08:15 hs (centro de México) por la cuarta jornada de LaLiga de España 2025-26 en busca de seguir con puntaje perfecto y, por ende, en la cima de la tabla de posiciones. Sin embargo, el once titular para su visita al Estadio de Anoeta cuenta con algunas llamativas ausencias.

Puntualmente, jugadores como Federico Valverde o Franco Mastantuono brillan por su ausencia en la alineación del Madrid. Ambos venían siendo titulares para Xabi Alonso en los últimos encuentros, pero esta vez no serán de la partida por decisión del entrenador español. Sin embargo, esperarán por su turno en el banco de suplentes.

Tanto Valverde como Mastantuono vienen de disputar la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con sus respectivos países y todo apuntaría que sus suplencias tienen que ver con no sobrecargarlos de cara a un duro calendario y con el inicio de la UEFA Champions League a la vuelta de la esquina.

La alineación titular de Real Madrid vs. Real Sociedad