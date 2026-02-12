¿Por qué no juegan Pedri y Raphinha en Atlético Madrid vs. Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey 2026?

Este jueves 12 de enero es el turno de la segunda semifinal de la Copa del Rey. Tras el primer encuentro entre Athletic Club y Real Sociedad este miércoles, Barcelona y Atlético de Madrid iniciarán su serie con el objetivo de continuar en la carrera de conquistar un nuevo título doméstico. Se esperan alineaciones de lujo, pero sin dos figuras estelares que pueden ser muy extrañadas en el conjunto Culé.

Publicidad

Publicidad

Las lesiones que arrastran Pedri y Raphinha

Ni Pedri, ni Raphinha serán opciones para Hansi Flick. Tanto el español como el brasileño están lesionados y no podrán estar disponibles para Barcelona en un duelo fundamental ante los Colchoneros. A finales de enero, se confirmó que el centrocampista sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha, por lo que estará de baja algunas semanas más.

Por su parte, el brasileño no llegó a lesionarse del todo, sino que es más bien precaución. Una sobrecargar en el aductor de su pierna derecha lo marginó de las canchas. En un principio estaba previsto que la baja fuera por una semana, pero lo cierto es que desde el 2 de febrero que se anunció el parte médico, se confirmó que aún no se encuentran en condiciones de sumar minutos.

La ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey será en el Cívitas Metropolitano, mientras que la vuelta será el próximo martes 3 de marzo en el Camp Nou. En este tipo de competencias, ha quedado obsoleto el gol de visitante, por lo que es tan importante lo que se realice en el primer encuentro como en el definitivo.

Publicidad

Publicidad

ver también Sigue GRATIS y EN VIVO Atlético Madrid vs. Barcelona vía Sky Sports: Lamine Yamal titular, Lewandowski suplente

En síntesis