¿Qué necesita Sevilla para no descender? Tabla de posiciones de LaLiga EN VIVO

El club de Nervión recibe a Espanyol por la Jornada 35 del campeonato español y puede salir de la zona roja.

Sevilla FC atraviesa un momento delicado en LaLiga de España 2025-26. Este equipo está acostumbrado a pelear en la zona alta de la tabla y es reconocido por ser el rey de la Europa League. Sin embargo, la presente temporada ha sido una auténtica pesadilla y están luchando por no descender.

Publicidad

Estamos en la Jornada 35 del campeonato y el conjunto de Nervión no tiene asegurada la permanencia. Su victoria contra Real Sociedad en la fecha pasada fue una bocanada de aire, pero tiene que seguir en esa línea para lograr la permanencia.

Este sábado enfrenta a Espanyol en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y necesita al menos un punto para quedar por encima de Alavés, el último equipo que está descendiendo con 37 unidades. Es decir, Sevilla depende de sí mismo y un triunfo ante los Pericos lo podría dejar muy bien parado en la tabla de LaLiga.

En caso de conseguir los tres puntos contra Espanyol, los sevillanos podrían incluso escalar hasta el puesto 12 con un partido más que el resto y a falta de tres jornadas. No obstante, una derrota o un empate los mantendrá al filo del descenso.

Publicidad

La tabla de posiciones de LaLiga de España 2025-26 EN VIVO

Próximos rivales de Sevilla